Tunisie: CA - Aujourd'hui l'assemblée générale élective - Plus qu'une échéance électorale !

Mohsen Trabelsi sera le nouveau président du CA, mais on attend ce qui en sera du rapport financier et des demandes de changer les statuts. Une assemblée qui ne va pas être calme.

Le dépôt en dernière minute de la liste conduite par Mohsen Trabelsi pour l'assemblée élective d'aujourd'hui a été un soulagement collectif pour toute la famille clubiste après un mois de rebondissements. La cascade des désistements de plus d'un candidat, entre autres Sami Belkadhi, Hichem Manai et Khelil Laajimi, l'intox et les tensions des coulisses du club ont laissé perplexes les supporters qui n'en pouvaient plus. Mohsen Trabelsi a sauvé ces élections en assumant le rôle que plusieurs ex-dirigeants redoutaient pour des rasions encore floues et inquiétantes. Qu'est-ce qui fait qu'un candidat pour être président d'un grand et populaire club comme le CA donne son aval puis cède et prend la fuite ?

Ceux qui pensent que c'est la fin du feuilleton se trompent. Il y aura un nouveau comité directeur parrainé par le mécène américain (qui a pris une dimension grandiose et qui discrédite de plus en plus le comité des sages), c'est déjà positif. Mais cela ne veut pas dire que les choses vont tourner à la normale.

Cette assemblée d'aujourd'hui ne sera pas si calme pour deux raisons : les adhérents sont furieux parce que les comptes du club, à leurs yeux, ne sont pas bien gérés avec plus de 15 millions de dinars versés par le mécène américain dépensés en une seule saison sans qu'il y ait des performances et sans qu'il y ait de transparence. De plus, les adhérents ont rejeté l'année dernière le rapport financier demandant un audit approfondi des périodes où Abdessalam Younsi et Youssef El Almi étaient à la barre.

Depuis, rien n'a été fait, ce qui a mis en colère une bonne partie des adhérents qui le disent noir sur blanc : il y a de forts soupçons de malversations et d'abus de confiance pendant les dernières années. Ils demandent que les auteurs soient mis en examen et que le club retrouve ses droits après avoir frôlé la disparition en raison des dettes faramineuses laissées et qui traînent jusqu'à aujourd'hui. Même l'ex-président du comité provisoire Heykel Dkhil n'est pas épargné par la colère et les doléances des adhérents. Il sera présent pour défendre le bilan de son comité provisoire et devra s'attendre à un tollé général de la part des adhérents. Les élections ne sont pas la partie la plus délicate de l'assemblée d'aujourd'hui, mais c'est bel et bien le débat et le vote sur le rapport financier qui le seront.

Des statuts à changer

Une grande partie des adhérents va soulever aujourd'hui la question des statuts. L'actuel texte imposé par le comité de Youssef El Almi, sur ordre du comité des sages, a été jugé hyper-restrictif pour les candidatures aux élections. C'est fait pour maintenir le club sous l'emprise d'un comité des sages impopulaire et surtout incapable d'injecter des fonds et d'assumer ses responsabilités.

L'assemblée va, certes, introniser Mohsen Trabelsi et son équipe, mais dans les débats, les adhérents peuvent exiger la tenue d'une assemblée extraordinaire pour changer ces statuts et pour, entre autres, réduire et peut-être anéantir le champ du comité des sages. Ce sera le vrai enjeu de ces élections. Le CA aborde une nouvelle étape de son histoire.

Les indices parlent de nouveaux outils de gestion et de gens qui vont débarquer prochainement pour appuyer le nouveau comité. Ces gens et ces investissements lourds vont porter l'empreinte du mécène américain qui ne compte pas s'arrêter là. La question n'est donc pas d'élire le comité de Mohsen Trabelsi. C'est bien beaucoup plus profond que cela.