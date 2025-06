Tunisie: La Ministre des Finances - « Nous veillons à ce que le projet de loi de finances 2026 soit en harmonie avec le plan de développement 2026-2030 »

La ministre des Finances, Mishket Slama Khaldi, a souligné l'importance d'assurer l'harmonie entre le projet de loi de finances 2026 et le plan de développement 2026-2030.

Lors de la première réunion du Comité des politiques financières pour le plan de développement 2026-2030, qu'elle a présidée hier au siège du ministère des Finances, Mishket Slama Khaldi a insisté sur la nécessité de développer de nouvelles approches pour le financement du budget. Elle a également mis en avant l'importance de concrétiser ces approches dans une vision nouvelle et globale qui reflète la vision et les orientations de l'État.

Selon les informations publiées par le ministère, la ministre des Finances a affirmé que les changements géopolitiques mondiaux exigent l'élaboration de nouvelles idées et d'outils innovants. Ces derniers devraient permettre au pays de résister à ces transformations et de maintenir son équilibre économique et social.

Concernant le Comité des politiques financières pour le plan de développement 2026-2030, Mishket Slama a mis en évidence l'importance des travaux au sein de ce comité. Il s'agit de formuler des propositions visant à renforcer la solidité des finances publiques, à consolider le rôle social et économique de l'État, et à développer les mécanismes de financement de l'économie. Cela inclut notamment la création de dispositifs pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et faciliter leur accès aux sources de financement, ainsi que la réouverture des recrutements par l'État en cas de besoin.

Ce comité a donné naissance à cinq sous-comités qui se concentreront sur les équilibres financiers, la politique fiscale, le marché financier, le financement des entreprises, l'assurance et les entreprises publiques.

Il est à noter que la mission principale du Comité des politiques financières pour le plan de développement 2026-2030 est d'évaluer les réalisations de la politique financière pour la période 2021-2025. Il devra également anticiper les évolutions liées aux finances publiques, définir les priorités et les objectifs stratégiques pour la période 2026-2030, et établir un calendrier pour les différentes réalisations prévues pour la période à venir.