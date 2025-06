Tunisie: L'huile d'olive bio de Zarzis conquiert les marchés américain et français

L'huile d'olive biologique tunisienne, sous la marque « Ziane », une marque locale authentique d'une huilerie biologique basée à Zarzis, dans le gouvernorat de Médenine, a réussi à pénétrer les marchés américain et français.

L'huilerie El Miladi, propriétaire de la marque, a été reconnue comme la meilleure huilerie pour la production d'huile biologique au niveau national. En 2024, elle a remporté 17 médailles lors de compétitions mondiales de production d'huile d'olive biologique.

Farah Daïem, responsable de la chaîne de production de l'huilerie, a souligné que le succès de l'huilerie repose sur plusieurs facteurs. Cela inclut ses propres oliveraies biologiques, les tests effectués depuis la récolte pour garantir le respect des normes de qualité, et enfin la dégustation et l'emballage.

L'huilerie possède 432 hectares d'oliveraies biologiques et des équipements dédiés à la production d'huile biologique. Elle dispose également d'un laboratoire pour vérifier les normes de qualité adoptées, d'une salle de dégustation et d'une salle d'exposition des produits.

Farah a précisé que la série de tests en laboratoire est « très stricte » pour se conformer aux normes et spécifications internationales de l'huile biologique, ajoutant que leur production est soumise à un contrôle régulier pour maintenir cette qualité.

Elle a expliqué que l'huilerie produit annuellement 300 tonnes d'huile d'olive, biologique et non biologique. Parmi celles-ci, 20% sont destinées à l'exportation et ont déjà conquis les marchés français, américain et qatari. L'année prochaine, l'huilerie vise à pénétrer les marchés du Golfe et le marché allemand.

Farah a également ajouté que l'huilerie prévoit, d'ici 2026, d'exporter les sous-produits valorisés de l'olive. Après avoir étudié un projet de valorisation de ces sous-produits, l'entreprise cherche à produire des moyens de chauffage et des carburants en séparant et en broyant les noyaux pour remplacer le charbon et être utilisés comme combustible de chauffage. De plus, elle produira des bûches de chauffage à partir de la pâte extraite du pressage des olives, après avoir séparé les noyaux.