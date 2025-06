Congo-Brazzaville: UNESCO-Echos de campagne - Firmin Edouard Matoko vient d'effectuer l'étape des pays de l'Asie

Firmin Edouard Matoko, candidat de la République du Congo au poste de directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), vient d'effectuer un premier périple de sa campagne électorale en Asie.

Pour sa première tournée en Asie (Jakarta, Beijing, New Delhi, Bangkok, Tokyo, Hanoi où il a été chaleureusement et cordialement accueilli par les autorités nationales chargées des délégations de l'Unesco, le candidat de la République du Congo vient de jouir non seulement d'un soutien remarquable, mais aussi d'un accompagnement efficace de la part des missions diplomatiques accréditées auprès des pays qu'il a pu visiter.

Il rapporte des échos de campagne où la préoccupation consistait d'écouter les uns les autres et partager les mêmes visions concernant l'avenir de l'Unesco ainsi que les acteurs de la société civile. Un passage en revue des priorités des programmes, politique, contrôle budgétaire, transparence et confiance, efficacité et éthique. « Tous ces éléments font également partie de ma vision », a expliqué Firmin Edouard Matoko lors de son point de presse de campagne.

Après ce premier périple asiatique, il a confié également avoir été renforcé par l'idée que l'Unesco doit maintenant entreprendre de nouvelles étapes vers sa transformation, avec plus d'audace, en écoutant constamment les États membres et les aspirations des personnes qui croient en sa mission. « Je redécouvre une région que j'ai pratiquée au cours de mes différentes fonctions à l'Unesco et qui, dans son extrême diversité culturelle, est profondément ancrée dans les valeurs de notre organisation.

Ensemble pour une Unesco plus forte, plus dynamique et inclusive », s'est-il réjoui. Quant à l'accompagnement de sa candidature par son pays, Firmin Edouard Matoko a tenu ce propos : « La République du Congo porte à merveille les valeurs de l'Unesco - paix, solidarité et dialogue au-delà de ses frontières ».