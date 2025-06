Financé par la FAO, le Projet d'appui technique pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, la gestion des terres coutumières et le développement local dans le district de Makoua, dans le département de la Cuvette, a été lancé le 20 juin à Brazzaville.

Le projet comprend quatre axes dont le renforcement des capacités des parties prenantes sur les directives volontaires du régime foncier et le cadre desdites directives pour les politiques foncières en Afrique ; la réalisation d'un diagnostic sur la situation foncière avec une détention particulière portée sur le régime juridique spécial des terres familiales des populations non autochtones en milieu non foncier.

Il s'agit aussi de définir un modèle de gestion durable de mise en valeur des terres coutumières en fonction de l'approche qui sera développée dans le district de Makoua ; contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet de valorisation des terres familiales et le développement local dans cette sous-préfecture.

D'un budget de 225 mille dollars, soit environ 130 millions FCFA, l'appui de la FAO à travers ce projet vise à contribuer à l'amélioration de la gouvernance foncière en République du Congo.

Le représentant de la FAO au Congo, Dadémonao Pissang Tchanga, a réitéré le souhait de cette institution de toujours accorder son appui au gouvernement congolais et aux acteurs du développement rural et local pour la capitalisation des acquis de ce projet en vue de leur vulgarisation dans d'autres parties du pays.

« Nous mettons tout en oeuvre dans l'exécution de ce projet pour impliquer les partenaires au développement de la République du Congo concernés par la problématique de la gouvernance foncière pour un développement local amélioré et équilibré », a-t-il rassuré.

En effet, en dépit de nombreuses avancées enregistrées en matière de réformes foncières en République du Congo, notamment le cadre juridique qui créé des opportunités réelles pour la sécurisation de l'accès aux terres coutumières, d'énormes défis restent encore à relever. Il s'agit, entre autres, de la bonne gouvernance foncière et de la mise en valeur durable des terres coutumières, d'autant plus que l'intégration des régimes fonciers modernes et coutumiers au niveau des politiques et des législations foncières est un processus long et complexe.

Faire de la gouvernance foncière de Makoua un exemple de développement communautaire

Initiatrice du projet, l'Association de la famille terrienne Oyosso (AFTO), s'est félicité de l'accompagnement de la FAO et de la disponibilité du gouvernement au regard de l'enjeu de ces problématiques et leur importance pour le développement socioéconomique du pays. « Ce projet permettra de créer un environnement favorable pour la mise en oeuvre du modèle de développement mis au point par l'AFTO. Nous sommes très sensibles à l'intérêt que vous portez à ce projet, et cela nous honore et nous oblige surtout à donner le meilleur de nous-mêmes afin de réussir son implémentation. En effet, beaucoup de familles disposent des terres coutumières au Congo et c'est une opportunité pour le ministère de capitaliser sur les acquis de ce projet afin d'asseoir une dynamique de développement local à la base », a souhaité le secrétaire général de cette association Jean Roger Osseté.

Le directeur de cabinet du ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien local, Antoine Mapangui, a rappelé que ce projet s'inscrit dans la droite ligne des orientations stratégiques définies par le président de la République, en matière d'aménagement du territoire, de valorisation des ressources locales, et de développement inclusif et harmonieux des territoires. « En tant que département ministériel chargé du développement local, nous nous réjouissons de la mise en oeuvre de ce projet, qui est le fruit d'un partenariat structurant entre notre ministère, la FAO et les communautés locales à travers l'AFTO.

Ce projet répond à un double impératif : d'une part, renforcer la gouvernance foncière locale et sécuriser les droits coutumiers ; résilience des populations et l'amélioration du cadre de vie », a-t-il rappelé, précisant que l'ambition est de faire de la gouvernance foncière de Makoua un exemple de développement communautaire fondé sur une gestion responsable, équitable et durable des terres.

S'exprimant au nom du ministre de tutelle, Juste Désiré Mondelé, il a annoncé que le ministère chargé du Développement local travaille à l'élaboration de politiques structurantes, en concertation avec les partenaires au développement et les acteurs nationaux. Le but étant de doter le pays d'un cadre cohérent et opérationnel pour la promotion du développement local.