Prenant appui ces dernières années sur l'accompagnement du gouvernement au développement de la force publique marqué par la transformation progressive dans tous les compartiments et les champs de compétence, le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a demandé au personnel civil et militaire de tourner résolument leurs regards vers les défis à venir.

Charles Richard Mondjo a souligné que les 64 ans écoulés ne sont pas un aboutissement, mais une base sur laquelle doivent se construire les grandes options du futur. « A ce titre, il sera particulièrement important de parvenir à l'intégration des forces par la mise en place des pôles communs de réflexion sur la doctrine, la mutualisation des ressources matérielles et humaines, en vue de favoriser l'essor d'un outil de défense et de sécurité tout aussi rationnel qu'efficace ; la réorganisation du maillage territorial à la suite de la nouvelle carte administrative des départements ;

la maitrise de l'environnement géopolitique et géostratégique pour mieux protéger l'intégrité territoriale et notre souveraineté, qui passe par une mise à jour des formations ; le renforcement de la participation de la force publique aux mécanismes régionaux et continentaux de paix et de sécurité ainsi que le renforcement du lien armée-Nation avec le soutien sanitaire aux populations et le désenclavement de l'arrière-pays », a-t-il fait comprendre.

Sur les missions dévolues aux forces armées qui exigent une éthique républicaine pertinente, le ministre de la Défense nationale a rappelé qu'au cours de l'année 2026, notre pays connaîtra un rendez-vous majeur de sa vie démocratique. « Comme de coutume et dans la discipline, la force publique devra contribuer au déroulement de cette échéance dans la paix et la sérénité en assurant l'ordre public, la protection de tous, ainsi que la stabilité de nos institutions républicaines », a-t-il ajouté.

En réponse sur les défis sécuritaires qui exigent à la force publique une attention de tous les instants, Charles Richard Mondjo lance un appel, une fois encore, à la cohésion de tous dans le respect strict des valeurs qui ont toujours fait la grandeur de la force publique, à savoir la discipline, le professionnalisme et le patriotisme. En plus, a-t-il réaffirmé, le gouvernement, pour sa part, comme il n'a cessé de le faire, continuera de soutenir le développement de la force publique, notamment, dans l'amélioration de ses conditions de vie et de travail.

Ainsi, profitant de l'occasion, en ce jour de commémoration, Charles Richard Mondjo, au nom du gouvernement, a eu une pensée profonde pour les pionniers émérites de la construction de ces deux forces qui ont légué un héritage perpétuel aux générations suivantes, avec l'obligation de la sauvegarder à leur tour....

Dans ce même registre, prenant appui sur les orientations du président de la République, chef suprême des armées, données lors du réveillon d'armes du 31 décembre 2024, et se référant à l'état d'esprit qui devrait animer, de tout temps, la force publique sur le contrat de l'année fondée sur la souveraineté, la droiture et la discipline, ainsi, a-t-il conclu, ce 64e anniversaire placé sur le thème « Force publique : servir avec honneur et dévouement, protéger et défendre avec rigueur », doit être à la fois un moment de fierté patriotique, de recueillement sur la mémoire collective et de célébration du vivre-ensemble.

Signalons que dans le cadre des festivités des soixante-quatre ans de création des Forces armées congolaises (FAC) et de la gendarmerie nationale, le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a déposé, le 21 juin, à Brazzaville une gerbe de fleurs à la stèle aux morts. Aux côtés du Haut commandement militaire des FAC et de la police, on a noté la présence du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, de la ministre chargée de la Culture, Lydie Pongault, ainsi que du maire de l'arrondissement 2 Bacongo, Bernard Batantou, du chef d'état-major général des FAC, le général de division, Guy Blanchard Okoï.