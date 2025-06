Tunisie: L'ANETI étend son service d'inscription à distance à 41 bureaux d'emploi

Le réseau des bureaux d'emploi et de travail indépendant qui utilisent la plateforme d'inscription à distance s'est étendu, atteignant désormais 41 bureaux répartis sur les différentes wilayas (gouvernorats) de la République. C'est ce qu'a annoncé l'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) sur son site internet.

Cette expansion, selon l'Agence, fait suite à l'intégration de neuf nouveaux bureaux le 16 juin dernier à la plateforme d'inscription à distance. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du projet de transformation numérique mis en oeuvre par l'Agence pour améliorer les services offerts aux demandeurs d'emploi et aux entreprises, et s'inscrit dans une politique de généralisation de la plateforme numérique.

Les neuf nouveaux bureaux concernent : El Hamma et Mareth (gouvernorat de Gabès), Tataouine, Médenine, Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine), Kébili, Djerba Houmt Souk et Djerba Midoun (gouvernorat de Médenine), et Bab Bahr (Tunis Capitale).

Le projet de généralisation de la plateforme numérique, financé par la Banque Mondiale et l'Union Européenne, s'inscrit dans une réforme globale adoptée par l'Agence à l'horizon 2030. Outre la numérisation, cette réforme comprend la restructuration des services pour les demandeurs d'emploi, le développement d'outils d'accompagnement à l'entrepreneuriat, et la création de services destinés aux entreprises. L'objectif est de renforcer la capacité de l'Agence à s'adapter aux évolutions du marché du travail et à assurer une interaction plus efficace entre l'offre et la demande.

Le projet a traversé plusieurs étapes depuis son lancement. La première phase expérimentale a inclus seulement six bureaux : El Omrane (Tunis Capitale), Le Kef, Gafsa, Gabès, Hammam Sousse (Sousse), et Fouchana (Ben Arous). Il s'est ensuite étendu le 10 avril 2025 pour inclure 14 nouveaux bureaux, puis cinq bureaux supplémentaires le 8 mai 2025, et sept autres bureaux le 26 mai 2025, pour enfin arriver aux neuf derniers bureaux le 16 juin dernier.