Tunisie: Promouvoir l'emploi des jeunes au pays - Lancement du projet « Tunisie professionnelle »

La Coopération Italienne et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) ont signé, hier vendredi, à Tunis un nouvel accord de financement pour le lancement du projet « Tunisie Professionnelle - Renforcer l'emploi en Tunisie par une formation professionnelle dynamique ».

Selon un communiqué publié sur la page officielle d'ONUDI Tunisie, l'accord a été signé par Alessandro Prunas, ambassadeur d'Italie en Tunisie, et Lassaad Ben Hassine, Représentant de l'ONUDI en Tunisie, et en présence de Isabella Lucaferri, Directrice de l'agence italienne de coopération (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - AICS) et des représentants des ministères de l'Economie et de l'Emploi, lors d'une cérémonie organisée au siège régional de l'AICS à Tunis.

D'un montant total de 6,5 millions d'euros, financé entièrement par le Gouvernement italien, ce projet de trois ans vise à améliorer l'employabilité des jeunes en Tunisie à travers la modernisation et le développement du système national de formation professionnelle.

Mis en oeuvre en étroite collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, ce projet mettra l'accent sur l'amélioration de la qualité, de l'accessibilité et de la pertinence des programmes de formation professionnelle, en particulier pour les jeunes et les femmes.

Il soutiendra la modernisation des centres de formation, l'introduction de méthodes pédagogiques innovantes et le renforcement des partenariats entre les institutions publiques et le secteur privé.

Ce nouvel accord entre la Coopération italienne et l'ONUDI s'inscrit dans la continuité d'un partenariat de longue date. En ligne avec la Vision 2035 de la Tunisie et ses priorités nationales, il représente un investissement stratégique dans le capital humain du pays et son développement à long terme, lit-on de même source.

« Tunisie professionnelle » réaffirme également l'engagement commun des deux partenaires à produire un impact concret, en cohérence avec les Objectifs de Développement Durable -- notamment l'ODD 4 (Éducation de qualité), l'ODD 8 (Travail décent et croissance économique) et l'ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructure), ajoute le communiqué.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur italien a souligné l'engagement de son pays à soutenir le secteur de la formation professionnelle en Tunisie, dans le cadre d'une coopération alignée avec le Plan Mattei pour l'Afrique, la Vision Tunisie 2035, et les stratégies nationales en matière d'emploi, d'inclusion des jeunes et de développement économique.

Il a mis en avant l'importance de cette initiative pour offrir des opportunités réelles et durables à la jeunesse tunisienne et pour favoriser la création d'une main-d'oeuvre qualifiée.

De son côté, le représentant de l'ONUDI a indiqué que le projet incarne un exemple de coopération tripartite entre l'Italie, la Tunisie et l'organisation onusienne. Il a ajouté qu'au-delà de son cadre financier, ce programme constitue un levier structurel pour transformer le système de formation professionnelle en un véritable vecteur d'insertion socio-économique, particulièrement pour les jeunes, les femmes et les populations vulnérables dans les régions les moins favorisées.