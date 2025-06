Sénégal: Kaffrine - Le projet 'Protection sociale anticipée au Sénégal' présenté aux acteurs territoriaux

Kaffrine — L'organisation non gouvernementale (ONG) Enda Energie a présenté, vendredi, le projet "Protection sociale anticipée au Sénégal" à différents acteurs territoriaux de la région de Kaffrine (centre), a constaté l'APS.

"Le projet est mis en oeuvre par Enda Energie, avec l'appui technique et financier du bailleur et partenaire, Comic Relief, pour une durée de 21 mois, dans les onze régions du Sénégal, les plus touchées par les inondations", a dit Cheikh Abdou Khadre Dieylani Diop, chargé de projet à Enda Energie.

Diop s'adressait à la presse, au terme d'un atelier de lancement officiel dudit projet, organisé sous la présidence de l'adjoint au préfet du département de Kaffrine, Modou Thiaw.

La rencontre a enregistré la présence, entre autres, des autorités administratives, des ressortissants des arrondissements de Katakel et Gniby, des délégués de quartier, des "badiénou gox" (marraines de quartier), des représentants du mouvement associatif, du collectif des victimes des inondations, et des services techniques de la protection sociale.

Elle est organisée dans l'optique de prévenir les inondations en vue de mieux mettre à l'abri, les populations des zones inondables de Kaffrine, a-t-il expliqué.

M. Diop a rappelé que les principaux défis de la région de Kaffrine, restent les problèmes d'inondation et l'absence d'infrastructures routières dans certaines localités.

Cheikh Abdou Khadre Diéylani Diop a également précisé que ce projet est dans la phase diagnostic avec tous les acteurs territoriaux. "L'objectif est d'élaborer une feuille de route qui, éventuellement, prendra en charge tout ce qui est solutions et financements", a-t-il ajouté.

L'adjoint au préfet du département de Kaffrine, Modou Thiaw, s'est félicité de la mise en place de ce projet qui, à l'en croire, mettra l'accent sur la protection sociale et la prévention.

Il a profité de son lancement pour appeler à pérenniser la carte d'égalité des chances, à rendre "obligatoire" l'utilisation du Registre national unique (RNU) auprès des organisations non gouvernementales et prendre en charge les victimes des feux de brousse et des incendies.

Le Comic Relief, est une organisation caritative fondée au Royaume-Uni.