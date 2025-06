Sénégal: En concert à Dakar, Elage Diouf offre un spectacle exceptionnel au public

Dakar — L'artiste sénégalais Elage Diouf a offert, vendredi soir, à l'Institut français de Dakar, un concert mémorable et exceptionnel à son public, réussissant ainsi à partager avec les mélomanes une communion chaleureuse, des moments forts d'émotions et de musique, et un retour émouvant à ses origines.

C'est à 21h15 exactement que le percussionniste et chanteur d'origine sénégalaise, installé à Montréal, au Canada depuis 1996, a fait son entrée sur scène sous une pluie d'applaudissements nourris.

Vêtu d'un grand boubou bleu et coiffé de son légendaire torpédo, Elage Diouf a immédiatement conquis le public avec la chanson "Sunugal", un hommage vibrant au Sénégal et à ses figures historiques, sans doute pour réaffirmer son attachement indéfectible à sa terre natale.

Pendant plus de deux heures, l'artiste a régalé les mélomanes et fans venus nombreux pour assister à ce spectacle intense, rythmé et hypnotique, le tout dans une ambiance presque intime.

Dans une complicité naturelle avec son public, il n'a pas hésité à descendre de scène pour se mêler à la foule, entraînant enfants et adultes dans des chants et des danses improvisées.

Le point d'orgue du spectacle est intervenu avec l'apparition surprise sur scène des artistes chanteurs, Fallou Dieng et Abdou Rass pour interpréter "Mélokane".

Leur prestation commune a ravi les spectateurs, heureux de retrouver ces deux grandes figures de la musique sénégalaise des années 1990, longtemps absentes de la scène.

Dans un moment fort en émotion, Elage Diouf a également rendu un hommage appuyé au regretté artiste Ablaye Mbaye, reprenant avec ferveur "Fans yi", l'un des titres emblématiques du défunt chanteur.

Le public, ému, a chanté en choeur avec lui, comme pour rappeler que, sans ses fans, l'artiste n'est rien.

La relève n'était pas en reste, avec la participation du jeune Ñul Kukk, qui a rejoint Elage Diouf pour interpréter "Navetane" dernier morceau d'un concert clôturé dans une ambiance survoltée.

Ce concert exceptionnel a marqué le retour triomphal au pays d'un artiste dont la voix, les rythmes et les valeurs continuent de résonner bien au-delà des frontières.