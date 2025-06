Sénégal: Ousmane Sonko s'entretient avec le gouverneur de Zhejiang

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko a reçu samedi à Hangzhou, le gouverneur de la province de Zhejiang avec lequel il s'est entretenu en présence de membres du gouvernement qui l'accompagnement en Chine, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

La séance de travail avec le gouverneur de Zhejiang, Liu Jie est la première activité du chef du gouvernement sénégalais arrivé dans la matinée à Hangzhou, la capitale de cette province chinoise.

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, est arrivé samedi à midi (heure locale) à Hangzhou pour une visite officielle de plusieurs jours en Chine.

Il est accompagné du ministre de l'Economie, du Plan et de Coopération, Abdourahmane Sarr, de son collègue de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall.

Ousmane Sonko est aussi venu avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, celui en charge de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye et leur collègue en charge des Infrastructures, Yancoba Diémé.

Le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux (APIX), Bakary Séga Bathily fait partie de la délégation.

Dimanche, Ousmane Sonko va présider un forum économique regroupant le secteur privé chinois et sénégalais. Cette rencontre est à l'initiative de l'APIX, l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux et l'ambassade du Sénégal en Chine.

Plusieurs rencontres, audiences et visites de sites industriels et de lieux de mémoire sont au menu de la visite dont le volet officiel sera marqué par une rencontre vendredi au Grand Palais du peuple avec son homologue chinois, Li Qiang. Ousmane Sonko va, dans la foulée, être reçu par le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.

La veille, jeudi, Ousmane Sonko va avoir une série d'entretiens avec des responsables d'institutions chinoises de financement intervenant au Sénégal, dont le président de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (CIDCA), Chen Xiaodong.

Le mercredi 25 juin, M. Sonko va faire intervention dans le cadre du Forum de Davos d'été de Tianjin. Il va notamment faire la promotion de la Vision Sénégal 2050 et de l'Agenda national de transformation.

Le chef du gouvernement sénégalais va en même temps évoquer les perspectives de l'intégration économique en Afrique lors d'un panel qui sera présidé par Peter Brabeck, le président par intérim du conseil d'administration du Forum économique mondial.

Il est également annoncé une rencontre avec le Premier ministre du Vietnam, Pham Minh Chinh et celui du Singapour en marge du Forum de Davos d'été de Tianjin.