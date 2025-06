Afrique: CAN Féminine J-14 - 1998, le Nigeria signe la victoire la plus éclatante de l'histoire face au Maroc

Le compte à rebours se poursuit pour la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024. À 14 jours de la CAN féminine 2024, retour sur une page fondatrice du football féminin africain. Le 17 octobre 1998, le Nigeria, alors en pleine ascension, s'impose 8-0 face au Maroc. Un score historique, qui cristallise à la fois la domination des Super Falcons et le point de départ d'une révolution silencieuse du côté marocain.

La Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies 2024 c'est dans 14 jours.

C'était une autre époque. Une époque où les Super Falcons ne régnaient pas seulement sur le continent, mais l'écrivaient à leur façon. À Abeokuta, en ouverture de leur campagne à domicile, les tenantes du titre frappent fort. Nkiru Okosieme, Patience Avre, Rita Nwadike, Mercy Akide et Florence Omagbemi transforment le match en démonstration. À la pause, le Maroc est déjà mené 5-0. Le Nigeria déroule avec sérénité et talent. Score final : 8-0. Un record, jamais égalé dans l'histoire du tournoi.

Mais ce match va bien au-delà du tableau d'affichage. Il oppose deux mondes, deux niveaux de structuration, deux visions du football féminin encore éloignées. Et surtout, il ouvre une trajectoire. Celle d'un Maroc qui, en silence, se mettra à apprendre, à construire, à investir. Celle d'un pays qui, un quart de siècle plus tard, accueillera cette même CAN avec ambition et maturité, fort d'une génération dorée.

De ce match de 1998 ne subsiste aujourd'hui ni amertume ni regret. Seulement une référence, un point de départ.Vingt-quatre ans après, les Lionnes de l'Atlas atteignaient la finale de la CAN 2022, faisaient chavirer Rabat et s'ouvraient les portes de la Coupe du Monde. Le football féminin marocain est devenu un modèle de développement sur le continent. Et l'histoire continue de s'écrire.

En face, le Nigeria reste ce géant indéboulonnable, multiple champion d'Afrique, creuset de talents et d'audace. Sa victoire de 1998 ne fut pas une fin, mais un symbole de ce qu'il était déjà capable de produire. À l'aube de Maroc 2024, les Super Falcons arrivent avec leur statut, leur palmarès, et cette mémoire collective qui les rend toujours redoutables.