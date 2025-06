Afrique: CAN Féminine 2024 - Le profil du Mali

Le Mali s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2024 en affichant une supériorité nette tout au long des éliminatoires. Au premier tour, les Aigles Dames ont affronté la République centrafricaine.

Le match aller, disputé à Douala le 22 septembre 2023, s'est soldé par une démonstration offensive avec une victoire 7-1, grâce notamment à un triplé d'Agueissa Diarra et des buts de Fatou Dembélé, Aïssata Traoré, Bintou Koité et Aminata Doumbia. Lors du match retour à Bamako, le 26 septembre, les Maliennes ont complété le travail avec une victoire sereine 3-1, portant le score cumulé à 10-2.

En deuxième tour, elles ont rencontré la Guinée et ont de nouveau brillé. Le 29 novembre à Bamako, elles se sont imposées 7-2, avant de conclure leur qualification à Conakry le 5 décembre avec un succès 3-0. Sur l'ensemble des deux tours, le Mali a inscrit 20 buts et n'en a concédé que 3, affichant ainsi l'un des bilans les plus convaincants des qualifications.

Historique à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine

Le Mali participe pour la 8e fois à la CAN Féminine. Son meilleur résultat reste une 4e place obtenue en 2018 au Ghana, après un match perdu face au Cameroun 4-2.

Joueuses à suivre

Agueicha Diarra Elle est aujourd'hui la tête d'affiche de la sélection malienne. Formée au FC Super Lionnes à Bamako, cette attaquante talentueuse a rejoint le Paris Saint-Germain en 2023, un club prestigieux où elle évolue aux côtés de stars internationales. Sa progression fulgurante en club lui a permis d'acquérir une expérience précieuse du très haut niveau européen, qu'elle met désormais au service de son pays.

Rapide, puissante et dotée d'un excellent sens du but, Diarra s'est particulièrement illustrée lors des éliminatoires de la CAN 2024 en inscrivant un triplé face à la Centrafrique.

Elle représente l'arme offensive numéro un des Aigles Dames, capable de faire basculer une rencontre par une action individuelle ou par son jeu sans ballon. Sa présence dans l'effectif est un symbole de la nouvelle génération de joueuses maliennes ambitieuses et rompues aux exigences du football international.

Aïssata Traoré

Elle incarne l'élégance au milieu de terrain. Actuellement joueuse du FC Fleury 91 en première division française, elle est reconnue pour sa qualité de passe, sa vision du jeu et sa capacité à dicter le tempo. À 28 ans, elle possède déjà une belle expérience sur le continent, ayant participé à plusieurs campagnes africaines avec le Mali, notamment lors de la CAN 2018 où elle avait été l'une des architectes de la belle quatrième place des Aigles Dames.

Dotée d'un excellent pied gauche, elle excelle dans les transitions rapides et les passes entre les lignes. Sa compréhension tactique du jeu, combinée à une vraie justesse technique, fait d'elle une pièce essentielle dans l'équilibre du milieu malien. Leader dans l'ombre, elle saura guider les plus jeunes joueuses dans un groupe où l'expérience et la fraîcheur devront cohabiter.

Le sélectionneur

Mohamed Saloum "Housseï"

Il a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale féminine du Mali en 2021. Depuis sa prise de fonctions, il a entrepris de restructurer l'équipe en s'appuyant sur un mélange de talents locaux et de joueuses évoluant à l'étranger, dans le but de renforcer la compétitivité des Aigles Dames sur la scène continentale.

Sa vision du jeu repose sur un équilibre entre rigueur défensive et expression offensive, avec une attention particulière portée à la discipline tactique. Housseï privilégie un bloc compact, capable de coulisser collectivement, tout en s'appuyant sur des profils créatifs au milieu et des attaquantes rapides et percutantes comme Aguecha Diarra.

Il mise également sur la polyvalence de ses joueuses et leur intelligence de jeu pour alterner entre jeu court de possession et transitions rapides. Formé aux méthodes modernes, il accorde une grande importance à la préparation mentale et à la gestion des détails, convaincu que c'est dans la maîtrise des petits aspects que se gagne la différence au plus haut niveau.

Ambitions et analyse du groupe

Le Mali évoluera dans le Groupe C de la CAN Féminine 2024, un groupe relevé composé de l'Afrique du Sud, tenante du titre, du Ghana, habitué des grandes échéances continentales, et de la Tanzanie, une sélection en nette progression. L'Afrique du Sud, championne d'Afrique en 2022, représente sans doute l'obstacle le plus redoutable : disciplinée, expérimentée et dotée de nombreuses joueuses évoluant dans des ligues professionnelles de haut niveau.

Le Ghana est une équipe que le Mali connaît bien pour l'avoir affrontée à plusieurs reprises dans des matches à forts enjeux. Quant à la Tanzanie, souvent sous-estimée, elle a montré ces dernières années des signes d'évolution positive, notamment grâce à une meilleure structuration de son football féminin de jeunes et à des résultats encourageants dans la zone CECAFA.

Conscient des défis à venir, le sélectionneur Mohamed Saloum "Housseï" aborde cette phase finale avec ambition. Fort d'un effectif mêlant jeunesse locale et joueuses évoluant en Europe, le Mali vise au minimum une qualification pour les quarts de finale, tout en nourrissant l'espoir de franchir un nouveau cap.