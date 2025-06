Afrique: Mondial des clubs - L'Espérance de Tunis relance tout face à Los Angeles FC

Dans la moiteur orageuse de Nashville, l'Espérance de Tunis s'est offert une victoire capitale face au Los Angeles FC (1-0), vendredi soir, relançant ainsi sa course pour une qualification en quarts de finale du Mondial des clubs. Grâce à un éclair de Youcef Belaïli, les Tunisiens se replacent dans un groupe devenu à trois vitesses, aux côtés de Chelsea et Flamengo.

Il restait vingt minutes à jouer à GEODIS Park quand l'inévitable Belaïli a surgit. Un débordement incisif de Mohamed Amine Ben Hamida a semé la panique dans la surface californienne. Le ballon est revenu sur l'international algérien, qui d'un tir sec au premier poteau, a trompé Hugo Lloris, impuissant. Une libération pour les nombreux supporters sang et or présents dans les travées, tant le match avait jusque-là navigué entre faux rythmes et frustrations.

Car quelques instants plus tôt, le même Belaïli pensait obtenir un penalty après un contact dans la surface avec Denis Bouanga. L'arbitre anglais Anthony Taylor avait d'abord désigné le point de penalty, avant d'être appelé par le VAR. À la sortie de l'écran, verdict inverse : simulation et carton jaune. Une décision cruelle, d'autant qu'elle prive Belaïli du choc décisif face à Chelsea mardi à Philadelphie.

Orages et interruptions

Avant cela, la soirée avait déjà connu ses secousses. Des orages violents ont retardé le coup d'envoi de près d'une heure. Et à peine le jeu lancé, les Américains ont mis la pression. Bouanga puis le jeune David Martínez ont cru ouvrir le score, mais les deux ont vu leurs buts refusés pour hors-jeu.

La première période fut pauvre en occasions franches (six tirs au total), mais c'est encore Belaïli qui s'est procuré la meilleure, dès la 3e minute, seul face à Lloris. L'ancien gardien des Bleus s'est interposé du pied.

La deuxième mi-temps a failli tourner au cauchemar pour l'Espérance après le penalty annulé. Galvanisé, le LAFC a tenté de frapper fort, mais à peine la reprise enclenchée, une nouvelle cellule orageuse a stoppé net le match. Une interruption salvatrice pour Maher Kenzari.

Le coach tunisien en a profité pour réajuster son plan de jeu. L'entrée de Yann Sas et Ashraf Jabri a permis à l'Espérance de se projeter plus vite en contre. Et c'est dans cette dynamique que Belaïli a trouvé la faille.

Ben Said héros en fin de match

L'Espérance a même frôlé le break à deux reprises : Sas, après un slalom entre deux défenseurs, a manqué le cadre, puis Khalil Kenichi a fracassé la transversale sur un nouveau service inspiré de Belaïli.

Dans les dernières secondes, Los Angeles a cru arracher l'égalisation. Anthony Taylor a sifflé un penalty pour une faute de Kenichi sur Bouanga. L'ailier gabonais s'est chargé de la sentence, mais sa frappe a été repoussée par Bashir Ben Said du pied droit. Un arrêt qui a fait chavirer les tribunes garnies de fans tunisiens.

Avec cette victoire, l'Espérance revient à hauteur de Chelsea (3 pts), mais reste derrière à la différence de buts. Flamengo, fort de deux victoires face aux Européens, est déjà qualifié. Le LAFC, lui, est éliminé, même en cas de succès contre les Brésiliens.

Mardi, l'équation sera simple pour l'Espérance : battre Chelsea au Lincoln Financial Field de Philadelphie pour s'offrir un billet en quarts. Une mission difficile, mais loin d'être impossible pour ce géant africain qui a retrouvé son allant au bon moment.