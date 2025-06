Ile Maurice: Roshan Jhummun - «Il est temps de prendre des décisions courageuses»

Lors de son intervention à l'Assemblée nationale, le député Roshan Jhummun a salué le courage politique du Premier ministre Navin Ramgoolam, pour les choix budgétaires effectués dans un contexte économique tendu. Selon lui, ce Budget n'a pas seulement pour but de répondre à l'urgence, mais il pose les bases d'une responsabilité fiscale intergénérationnelle. Pour le député, l'actuel chef du gouvernement incarne la résilience, affirmant qu'il est «fait d'un autre métal».

Roshan Jhummun s'est attardé sur le sujet controversé de la réforme de la pension universelle. Il a rappelé que le poids budgétaire de la Basic Retirement Pension (BRP) devrait atteindre les 100 milliards de roupies d'ici 2035.

Reprenant une célèbre citation de Mohammed ben Rachid Al Maktoum, il a averti que, sans réforme, «nos petits-enfants risquent de remonter à dos de chameau», soulignant le danger d'un modèle social insoutenable. «Nous ne pouvons pas laisser un héritage de dettes non contrôlées à nos enfants et à nos petits-enfants», a-t-il plaidé.

Pour lui, l'augmentation progressive de l'âge d'éligibilité à la pension, bien que critiquée, traduit un choix responsable plutôt que populiste. L'élu a aussi fermement répliqué aux critiques de l'opposition, dénonçant leur «amnésie budgétaire» et rappelant le niveau d'endettement laissé par les précédents gouvernements.

Il a évoqué un endettement de plus de 642 milliards de roupies, représentant près de 90 % du PIB, comme un lourd héritage. Il a également ironisé sur les accusations portées à l'encontre de l'actuelle administration :«Même si crime il y avait, qui en profite ? Le Premier ministre ? Les ministres ? Non. Ce sont les citoyens qui bénéficient des mesures mises en oeuvre.»

Il a ajouté que «tout est payé par les contribuables», y compris les salaires des élus. Se disant à l'écoute de la population, Roshan Jhummun a affirmé que la colère exprimée dans le pays était parfois légitime.

«Ils nous ont envoyés ici pour des résultats tangibles», a-t-il reconnu, tout en assurant que ce Budget vise à poser des bases durables. Faisant allusion aux critiques sur les réseaux sociaux, il a identifié «quatre catégories» de personnes dans le pays : ceux qui agissent, ceux qui observent, ceux qui se demandent ce qui se passe et ceux qui critiquent sans agir.

Une manière pour lui de mettre en valeur le rôle actif du gouvernement dans le changement. Le député a demandé à ce que la Competition Commission prête une attention particulière aux banques qui imposent des frais excessifs et engrangent des milliards de profit chaque année, ainsi qu'aux frais imposés par les cliniques privées.

«Ces dernières prolifèrent comme des champignons, alors que leurs tarifs font grimper la tension artérielle des patients», a-t-il expliqué avant d'ajouter :«Il faut voir qui est derrière ces cliniques, comme Artemis, Royal Green ou Premium Care.» En conclusion, le député a souligné qu'il y a un temps pour tout. «Il n'est plus temps de gaspiller, mais de prendre des décisions courageuses. A time to take decisions not for popularity but for posterity.»