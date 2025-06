Ile Maurice: Karen Foo Kune-Bacha - «Après dix ans de mirages économiques le retour à la réalité est brutal»

Lors de son intervention, Karen Foo Kune-Bacha, junior minister de la Jeunesse et des sports, a salué ce Budget 2025-2026 qu'elle qualifie de «première pierre de relance vers un avenir meilleur».

Selon elle, ce Budget allie «croissance, éthique et responsabilité». «Après dix ans de mirages économiques et d'illusions de feel-good factor, le retour à la réalité est certes brutal».

Mais «il n'y a absolument aucune marge de manoeuvre. Les chiffres du déficit budgétaire et de la dette du secteur public ont été largement sous-estimés. Ils sont en réalité bien plus élevés que l'on faisait croire à la population. Ce gouvernement a fait le choix, a eu le courage; au prix d'un mécontentement temporaire, de faire ce qui est nécessaire pour assurer des lendemains meilleurs et de ce qui est le mieux pour les générations futures.»

Ce Budget marque un tournant radical en privilégiant production, investissement et innovation, contrairement à l'économie de consommation d'avant. Il protège la classe ouvrière en maintenant la TVA stable, en la supprimant sur certains aliments, et en exonérant 80 % des employés d'impôts, a-t-elle soutenu.

D'autre part, elle a insisté sur le fait que la politique en faveur des aînés ne se limite pas à la pension. «Elle concerne aussi et surtout la santé», a-t-elle souligné, saluant la modernisation du système de santé. «Avec l'intelligence artificielle, une révolution digitale est en marche». Selon elle, le Budget pose les bases de cette accélération technologique afin de favoriser la transition digitale d'ici 2029.

Karen Foo Kune-Bacha a aussi abordé la mise en oeuvre prochaine d'une nouvelle loi sur le sport, visant à mieux encadrer les jeunes talents, encourager la pratique dès l'école et promouvoir un mode de vie sain. Cette réforme entend aussi faire du sport un levier d'inclusion sociale et de valeurs citoyennes, tout en soutenant la professionnalisation du secteur et une meilleure structuration des fédérations. Elle mettra enfin l'accent sur la gouvernance, l'éthique et la protection des droits des athlètes.