Ile Maurice: Ashley Ramdass - «Nous allons honorer nos engagements électoraux»

Dans son discours, le député de la circonscription nº 11, Ashley Ramdass, a ouvertement critiqué les membres de l'opposition et l'ancien régime. «Contrairement à l'ancien régime, nous ne sommes pas des menteurs, nous ne sommes pas des bluffeurs», a-t-il déclaré.

Il a souligné que ce gouvernement dispose encore de temps pour honorer ses promesses électorales. «Et ces engagements électoraux, nous les honorerons. Les grandes réformes prennent toujours du temps.»

Il a rappelé le «lourd héritage que nous a laissé le MSM», en parlant de «dilapidation des fonds publics», et a ironisé en disant que le MSM et ses alliés «ne se sont pas contentés de prendre des oeufs ou des poules, mais ont pris le poulailler et tout ce qui allait avec. Même le coq a succombé à la tentation et s'est mis de la partie», une remarque qui a fait éclater de rire les autres parlementaires.

Le député a insisté sur le fait que c'est cette situation qui a contraint le gouvernement à adopter certaines mesures d'austérité. Il a aussi fait ressortir que le gouvernement n'a sans doute pas suffisamment communiqué sur ses réalisations.

Il a ainsi rappelé les mesures phares de ce Budget, «des mesures qui incarnent une bonne partie de nos promesses électorales», en citant le Price Stabilisation Fund de Rs 10 milliards, la stabilisation de la roupie, la baisse des prix des produits de base, entre autres. Selon lui, le Premier ministre aurait pu choisir la voie de la facilité en augmentant la TVA jusqu'à 25 %, «mais nous savons tous quelles en auraient été les conséquences pour tous les Mauriciens. À l'inverse, le ministre des Finances a choisi d'agir avec humanité.»

Il a aussi rappelé que les allocations n'ont pas été supprimées brusquement, mais qu'elles seront réduites progressivement. Il a évoqué le Blueprint des TIC, la mise en place de la National Agency for Drug Control et la volonté du gouvernement d'en finir avec ce fléau. «Je suis fier d'appartenir à un gouvernement qui pense à l'avenir et à la création de richesse pour le futur», a-t-il conclu.