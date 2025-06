La filale sénégalaise du groupe bancaire nigérian FBN BANK, qui opère sur la place financière dakaroise aux côtés des 29 banques implantées dans le pays, fait sa grande mue. Adossée sur une vision managériale percutante et novatrice, impulsée par le brillant banquier Oumar DIOUM, troisième patron de cette filiale depuis son lancement en 2016, FBN BANK Sénégal vient de taper fort à travers son nouveau produit, JAPANDI, accessible, innovant à 0 frais, présenté ce vendredi au public constitué de banquiers, chefs d'entreprises, étudiants, artisans et acteurs du secteur informel.

Fantastique ! FBN BANK Sénégal l'a fait. Courageuse et innovante, ces deux qualificatifs résument bien la dernière initiative de FBNBank Sénégal. Lancé hier dans l'antre de Noom Hôtel Dakar, Japandi est un produit bancaire sans frais de tenue de compte, sans conditions de revenus, et offrant un accès à de nombreux services. Un pas décisif vers une inclusion financière élargie vient d'être franchie.

«Take all of the box » : tel est le slogan de FBNBank Sénégal. Bien plus qu'un simple jeu de mots, JAPANDI incarne la philosophie d'innovation continue de l'établissement. Du beau monde était au rendez-vous. Les dirigeants du groupe bancaire nigérian n'ont pas raté cet événement.

Le Directeur Général de FBNBANK Nigéria Olusegun Alebiosu a fait le déplacement et transmis les félicitations de la holding au Directeur Général de FBNBANK Sénégal, Oumar DIOUM. On a noté également la présence des autorités du ministère des finances, de l'ADPME, APEDA et l'Administrateur de FBNBANK Sénégal, Mme Adama SENE CISSÉ, une égérie du secteur bancaire qui force respect et admiration.

Innovant, Accessible et Inpirant

JAPANDI est une offre bancaire révolutionnaire, pensée, élaborée dans la boîte magique de son Directeur Général Oumar DIOUM, pour favoriser l'inclusion financière. Entièrement gratuite, sans conditions de revenus, Japandi donne accès à des services essentiels tels que les alertes SMS, l'application FBNMobile, ainsi qu'à des opérations bancaires sécurisées.

Pour Oumar Dioum, Directeur général de FBNBank Sénégal, doté d'un parcours atypique forgé dans la transpiration et la rigueur professionnelle, l'ambition est claire : «Démocratiser l'accès aux services financiers, encourager l'épargne, garantir la sécurité des revenus, et contribuer à la dignité économique de chaque citoyen.»

Il a rappellé également le contexte alarmant dans lequel s'inscrit cette initiative : seulement 22 % des Sénégalais disposent d'un compte bancaire. Autrement dit, quatre Sénégalais sur cinq restent à l'écart du système bancaire formel, une exclusion que Japandi entend contribuer à corriger.

En supprimant les frais de tenue de compte, souvent perçus comme une barrière invisible, FBNBank fait un choix audacieux. « Ce choix de renoncer à une part de nos revenus n'est pas anodin. Il ouvre une porte vers un avenir possible. Des vies seront transformées, des projets naîtront, des rêves se réaliseront », souligne le Directeur général. Avec Japandi, FBNBank redéfinit les règles du jeu et se positionne en acteur de transformation sociale.

Le produit s'adresse à un public large : particuliers, jeunes actifs, étudiants, petits commerçants, femmes entrepreneures, et populations du secteur informel. Autre avantage notable : le compte First JAPANDI est entièrement gratuit, sans condition de revenus, et permet un accès simple et immédiat à une épargne sécurisée, sans frais cachés.

Il permet, par exemple à un marchand ambulant de déposer ses recettes en toute sécurité, à une mère de famille de planifier l'avenir de ses enfants, à un artisan de solliciter un microcrédit pour développer son activité, ou à un retraité de percevoir sa pension sans frais de gestion.

Pour Oumar Dioum, cette initiative s'inscrit dans une dynamique de refondation du secteur : « Nous sommes des leaders. Avec les autres acteurs (États, Fintechs, entreprises) nous voulons bâtir un système plus transparent, plus inclusif, au service de l'économie réelle. »

Dans un paysage bancaire sénégalais marqué par la présence de 29 banques, l'offre est certes riche, mais le taux de bancarisation, encore limité à 22 %, témoigne de l'ampleur du défi. Avec Japandi, FBNBank propose une réponse concrète à cette urgence sociale et économique.