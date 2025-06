Cote d'Ivoire/Bénin: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 juin 2025

revue de presse

Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara désigné candidat à la présidentielle par son parti

Sans surprise, le président ivoirien sortant Alassane Ouattara a été désigné candidat à la prochaine présidentielle d'octobre, lors du congrès du RHDP à Abidjan qui a démarré ce samedi 21 juin en présence de milliers de sympathisants.

« Je soumets à l'approbation du congrès la décision de la désignation du président Alassane Ouattara comme candidat du RHDP aux élections d'octobre 2025 », a déclaré Patrick Achi, le président du congrès du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), organisé à Abidjan. La désignation a été adoptée par acclamation. (Source RFI)

Les Pays Bas ont restitué au Nigeria plus de cent bronzes du Bénin volés

Les sculptures, datant du XVIe jusqu’au XVIIIe siècle, avaient été volées dans l’ancien royaume du Bénin il y a plus de 120 ans, durant l’époque coloniale.

Les Pays-Bas ont rendu, samedi 21 juin, au Nigeria 119 sculptures anciennes, des bronzes du Bénin, volées dans l’ancien royaume du Bénin il y a plus de 120 ans, durant l’époque coloniale. Il s’agit de la plus récente restitution d’artefacts en Afrique, alors que la pression monte sur les gouvernements et institutions occidentaux pour qu’ils rendent les butins dérobés pendant le joug colonial. (Source Lemonde Afrique)

Sénégal–Chine : Nouvelle dynamique à Hangzhou

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, est arrivé ce samedi à Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang, dans le cadre d’une visite officielle de plusieurs jours en Chine. D’après le Bureau d’information du gouvernement (BIG), cette mission s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations diplomatiques et économiques entre les deux pays.

Pour sa première journée, le chef du gouvernement sénégalais a eu un entretien avec le Gouverneur de la province, Liu Jie. Les échanges ont porté sur les perspectives de coopération économique, industrielle et technologique, Hangzhou étant présentée comme un pôle de croissance et d’innovation en Chine. (Source apanews)

Au Zimbabwe, le yoga apporte un souffle de paix dans les townships

Dans une taverne aux murs de briques, bien loin des studios de yoga chics et épurés, une douzaine de personnes enchaînent les postures, pieds nus, portées par une simple mélodie apaisante. Elles n’ont ni tapis, ni équipement sophistiqués, juste une volonté commune : retrouver un équilibre intérieur dans un contexte de vie marqué par la précarité.

Chaque week-end, le Socialite Bar, situé à Chitungwiza, un township en périphérie de Harare, se transforme en salle de yoga. Une scène peu commune dans un pays où cette discipline reste l’apanage des élites urbaines. Pourtant, grâce à l’initiative d’Action Winya, professeur de yoga, cette pratique s’ancre progressivement au cœur de l’un des quartiers les plus défavorisés du Zimbabwe. (Source Africanews)

Centrafrique : Touadéra mise sur la « tokenisation » des terres pour relancer sa cryptomonnaie

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a annoncé le lancement, ce 21 juin, d’un nouveau projet de « tokenisation » de terres agricoles. En échange d’un investissement de 250 dollars dans le CARmemecoin — une cryptomonnaie nationale en mal de crédibilité — les investisseurs se voient octroyer un terrain de 3 000 m² pour une durée de 99 ans, situé près de Bossongo, à une cinquantaine de kilomètres de Bangui.

Présentée comme un levier de développement économique, cette initiative vise à attirer les capitaux étrangers et à donner un second souffle à un projet crypto qui peine à convaincre. Selon le président, ces investissements pourraient financer des services publics et favoriser l’exploitation des ressources agricoles et minières. (Source Africapresse)

Angola : 55 000 emplois pourvus par les entreprises publiques

Le gouvernement angolais affirme que les réformes mises en œuvre ces dernières années dans les entreprises publiques ont permis d’importantes avancées, tant sur le plan de la restructuration des secteurs stratégiques que dans l’amélioration de la performance et de la transparence des institutions concernées.

En Angola, les réformes entreprises dans le secteur public commencent à avoir des résultats. Restructuration des entreprises d’État, gains d’efficacité, amélioration des services publics et adoption de nouvelles pratiques de gouvernance : le gouvernement met en avant des avancées concrètes. Le secrétaire d’État à l’Administration publique, Domingos Filipe, appelle à positionner les entreprises publiques au cœur du développement national, comme acteurs clés de modernisation et de transformation. (Source Africa 24)

Coupe du monde des clubs de la FIFA : Bonne affaire financière en vue pour les quatre clubs africains qualifiés

Organisée par la FIFA aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet, la Coupe du monde des clubs nouvelle formule regroupe 32 équipes, dont quatre africaines. Et la compétition est dotée d’importants moyens financiers.

Le but inscrit à Orlando, le 16 juin, par l’attaquant sud-africain Iqraam Rayners vaut de l’or. Non seulement il a permis aux joueurs du Mamelodi Sundowns de s’imposer (1-0) face aux Sud-Coréens d’Ulsan et d’offrir à l’Afrique sa première victoire dans la compétition, mais il permet à ce club de toucher 2 millions de dollars – soit le montant fixé par la FIFA en cas de succès en phase de groupes (Source Jeune Afrique)

Gabon : Vers une nouvelle tarification sociale à Trans’Urb et Sogatra !

Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a acté, lors du Conseil des ministres tenu ce 20 juin 2025, la mise en place d’une nouvelle tarification sociale pour la Société de transport urbain (Trans’Urb) et la Société gabonaise de transport (Sogatra). Une décision qui intervient dans un contexte où le dispositif de gratuité mis en place depuis 2020 asphyxie financièrement ces deux entreprises publiques.

Soucieux d’améliorer de manière concrète et durable les conditions de vie des populations gabonaises, le Chef de l’État a décidé de donner un coup de pied dans la fourmilière, notamment dans le secteur des transports où Trans’Urb et Sogatra sont aujourd’hui à l’agonie. Le dispositif de gratuité, instauré pour soutenir les populations vulnérables en pleine crise sanitaire liée à la Covid-19, pèse lourdement sur le bon fonctionnement de ces structures. Face à ces difficultés, Brice Clotaire Oligui Nguema prône une sortie progressive de la gratuité des transports urbains. (Source GabonMediaTime)

Mémoire, unité, patriotisme : Le Togo célèbre ses martyrs

Le Togo a célébré ce samedi la Journée des Martyrs, une date profondément symbolique dans l’histoire nationale.

Comme chaque année, cette commémoration a été marquée par une cérémonie officielle à Lomé, en présence des autorités civiles, militaires et traditionnelles.

La Journée des Martyrs rend hommage aux fils et filles du pays tombés pour la liberté, la justice et l’indépendance du Togo. (Source togonews)

Présidentielle 2026 au Bénin : Le gouvernement fixe la date de désignation de ses candidats

On en sait un peu plus sur la date de désignation du duo de candidats de la mouvance présidentielle.

Un jalon important vient d’être posé dans le processus électoral en vue des élections générales de 2026 au Bénin. À l’occasion d’un point de presse tenu le vendredi 20 juin 2025, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a levé un coin de voile sur la date de désignation de la majorité présidentielle.

Selon ses déclarations, les candidats issus de la mouvance présidentielle seront officiellement dévoilés le 12 octobre 2025. Cette date marque un tournant, car elle permettra aux électeurs béninois de découvrir les personnalités appelées à porter les couleurs de la majorité au cours des prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle prévue en avril 2026. (Source beninwebtv)