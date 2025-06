Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a participé à la 28e session du Forum économique international à Saint-Pétersbourg, en Russie, tenue les 17 et 18 courant.

Outre sa participation à l'ouverture officielle du forum et à un certain nombre d'événements, le ministre de l'Économie et de la Planification a eu, d'après un communiqué du département, des réunions bilatérales avec le ministre du Commerce de la Commission économique eurasienne, Andrey Slepnev, le président du Conseil d'affaires russe, Repik Alexey, et le président du Conseil de la Chambre de Commerce et d'industrie de Saint-Pétersbourg, Vladimir Katenev.

Et pour sa part, Bachir Langar, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Tunisie à Moscou, a participé à un nombre de rencontres. Au courts de ses dernières Abdelhafidh a relevé les relations solides entre la Tunisie et la Russie et le développement dont elle est témoin dans de nombreux domaines.

Dans ce contexte, le ministre a souligné les perspectives prometteuses et les opportunités de renforcement des relations économiques, notamment au niveau des échanges commerciaux et d'investissement, soulignant les avantages préférentiels qu'offre la Tunisie, notamment sa situation géographique dans l'espace euro-méditerranéen ainsi que l'espace africain, outre la haute qualification de ses ressources humaines.

Abdelhafidh a souligné l'importance de consolider la coopération entre les structures du secteur privé des deux côtés à travers l'intensification des rencontres et des échanges promotionnels, exprimant la volonté des structures publiques tunisiennes, en particulier celles concernées par l'investissement, d'apporter tout le soutien et l'accompagnement aux hommes d'affaires et institutions russes souhaitant lancer des projets en Tunisie ou établir des relations commerciales avec des acteurs économiques tunisiens.

De leur côté, les responsables des structures russes ont souligné la disponibilité d'opportunités pour consolider les relations économiques, qui restent encore en deçà des capacités réelles des deux parties, exprimant leur intérêt pour la Tunisie en tant qu'espace offrant de nombreux avantages pour les investissements et pour établir des partenariats fructueux dans de nombreux domaines.