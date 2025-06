Tunisie: « Plastic Expo 2025 » - L'emballage se réinvente

À l'occasion des salons Plastic Expo et Pack Print Tunisia, organisés du 17 au 20 juin 2025 au Kram, les professionnels de l'emballage, du plastique et de l'imprimerie se sont réunirs pour valoriser un secteur en pleine transformation. Entre adaptation aux coûts, transition écologique, montée en gamme et ouverture à l'export, les industriels tunisiens affirment une vision ambitieuse et responsable.

Le secteur de l'emballage et du conditionnement, tout comme celui de l'imprimerie, sont aujourd'hui considérés comme des filières stratégiques sur lesquelles repose l'ensemble des industries manufacturières pour valoriser, protéger et commercialiser leurs produits. À ce titre, ils occupent une place centrale dans le tissu industriel tunisien, avec 404 entreprises dont la croissance annuelle est estimée à 10 %, représentant environ 4 % du PIB de l'industrie diverse, et employant plus de 25.000 personnes.

Plus précisément, le secteur de l'emballage regroupe 261 entreprises, en majorité des PME, réparties selon les matériaux utilisés : le papier-carton représente 45 %, le plastique 25 %, le métal 22 % et le verre 2 %. Le secteur de l'imprimerie compte, quant à lui, 143 entreprises, dont 26 spécialisées dans la production de cahiers scolaires et 8 dans l'impression de journaux.

C'est dans ce contexte que se tient, du 17 au 20 juin 2025, au Parc des Expositions du Kram, le Salon international de l'emballage et de l'Imprimerie «Pack Print Tunisia», organisé en parallèle avec le Salon international du plastique «Plastic Expo». Organisé par la Société des foires internationales de Tunis, «Pack Print Tunisia» bénéficie du soutien de la Fédération nationale du Papier-Utica et du Centre technique de l'emballage et du conditionnement (Packtec).

À l'occasion de cette double manifestation, Inès Mhirsi, entrepreneure tunisienne, a affirmé que son entreprise n'a pas subi passivement la hausse des coûts, mais a su la transformer en levier économique. Selon elle, cela s'est traduit par une révision des formats, une optimisation de l'utilisation des matières premières et une refonte des flux de production. «L'objectif : produire plus intelligemment sans jamais compromettre notre niveau d'exigence», a-t-elle déclaré.

Une durabilité intégrée dans le modèle d'affaires

Elle a également expliqué que les investissements avaient été recentrés sur l'innovation et l'automatisation afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Sa société a ainsi renforcé sa stratégie de sourcing en privilégiant des fournisseurs locaux, plus réactifs et alignés avec les standards de qualité. «Ces ajustements nous permettent aujourd'hui d'être plus agiles et résilients face aux évolutions du marché», a-t-elle ajouté.

Mhirsi a aussi insisté sur l'importance des enjeux de durabilité, intégrés très tôt dans la stratégie de son entreprise. Elle considère la responsabilité environnementale comme un véritable moteur d'innovation. «Certifiés ISO 9001 version 2015, nous avons mis en place une politique RSE concrète. Nos emballages sont principalement fabriqués à partir de carton recyclé, source localement, et conçus pour être facilement recyclables, sans compromis sur la qualité», a-t-elle précisé.

Elle a poursuivi en expliquant que l'entreprise intervenait également sur ses procédés : optimisation des découpes, réduction de l'utilisation d'encre, mutualisation des transports avec d'autres sociétés du groupe. «Aujourd'hui, plus de 95 % de nos déchets cartons sont recyclés grâce à un partenariat avec une entreprise papetière, avec laquelle nous avons développé un circuit de valorisation. Ce sont des gestes concrets, de plus en plus appréciés par nos clients comme par nos équipes», a-t-elle souligné.

Concernant les marchés desservis, Mhirsi a indiqué que ses principaux clients provenaient des secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de l'agroalimentaire et de la cosmétique. Malgré leurs spécificités, tous partageaient, selon elle, des exigences élevées en matière de qualité, de réactivité et de personnalisation.

Elle a précisé : «Nous adoptons une approche sectorielle rigoureuse, intégrant les spécificités techniques et réglementaires de chaque domaine. Le secteur automobile, par exemple, connaît d'importantes mutations telles que l'électrification et l'accent mis sur la traçabilité, qui exigent des emballages toujours plus techniques et sécurisés».

Pour répondre à ces attentes, son entreprise propose des solutions sur mesure, soutenues par une structure agile, une veille réglementaire active et des équipes proches du terrain.

Une industrie structurée et tournée vers l'export

Karim Ben Jemaa, directeur général d'Atlas Emballages et président du Groupement professionnel national des Industriels du papier et du carton, a, quant à lui, rappelé que le secteur tunisien de la transformation du papier et du carton constitue un pilier historique de l'industrie nationale. Il a souligné que ce secteur repose sur un savoir-faire éprouvé et une forte résilience acquise au fil du temps.

«Face à la volatilité des prix des matières premières, aux tensions géopolitiques et aux défis énergétiques, nos entreprises misent sur la valeur ajoutée, la réactivité et la personnalisation croissante de l'offre», a-t-il affirmé.

Il a également insisté sur la nécessité d'un investissement ciblé pour renforcer la compétitivité globale du secteur, en gardant une forte orientation client.

«Ce n'est plus uniquement une course aux coûts, mais un engagement qualitatif permanent», a-t-il estimé.Abordant la question des normes ESG, Ben Jemaa a déclaré que leur intégration était désormais incontournable. Il a observé que deux dynamiques se dessinaient: d'une part, les grandes entreprises exigent des engagements RSE concrets de la part de leurs fournisseurs ; d'autre part, les consommateurs eux-mêmes deviennent plus exigeants en matière de durabilité.

Selon lui, à l'export, la conformité environnementale n'est plus un atout différenciant, mais un prérequis. «Les entreprises tunisiennes s'engagent dans des démarches concrètes : certifications ISO 14001, labels FSC ou Pefc, bilans carbone, optimisation logistique, éco-conception...», a-t-il énuméré. Il a aussi mis en avant les progrès réalisés sur les volets sociaux et de gouvernance : «Conditions de travail, transparence, formation continue... les efforts sont réels et durables».

Interrogé sur le potentiel d'exportation, notamment vers l'Afrique, il a affirmé que la Tunisie dispose de nombreux atouts : un savoir-faire reconnu, une main-d'oeuvre qualifiée, des équipements modernes et une position géographique privilégiée. Les liaisons maritimes fréquentes avec l'Europe constituent un avantage, tandis que la logistique avec l'Afrique subsaharienne reste un défi «mais un défi surmontable».

Enfin, Karim Ben Jemaa a souligné l'importance de l'action collective. Il a observé que lors des salons professionnels internationaux, ce sont les pavillons nationaux bien structurés qui retiennent l'attention. «C'est la raison pour laquelle nous avons créé notre groupement professionnel : fédérer les acteurs, promouvoir l'image du secteur à l'étranger et mutualiser certaines démarches. La réussite tunisienne passe par une vision commune et des alliances solides », a-t-il conclu.

En 2025, le secteur du plastique, de l'emballage et de l'imprimerie en Tunisie se distingue par une croissance dynamique, une orientation affirmée vers l'export et une meilleure structuration, notamment à travers des événements comme le Plastic Expo et Pack Print Tunisia. Toutefois, il reste confronté à des défis de taille, notamment environnementaux, liés à la pollution plastique, à la faible capacité de recyclage et aux nouvelles exigences réglementaires.

Les efforts en faveur de l'économie circulaire et de l'intégration de matériaux biodégradables sont en cours, mais doivent encore être renforcés. Le soutien des pouvoirs publics, en particulier à travers le Fonds de contrôle de la pollution, représente une opportunité. Cependant, il demeure indispensable d'accompagner ces actions par des investissements accrus dans les infrastructures et une régulation plus rigoureuse pour garantir la durabilité du secteur à long terme.