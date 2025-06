Afrique: Basket - L'AfroBasket pointe à l'horizon !

L'équipe nationale n'a pas la vue claire à quelques semaines d'une échéance capitale.

La compétition nationale et le déplacement de l'USM au BAL ont fixé l'attention de tous et contribué à faire passer au second plan l'activité de l'équipe nationale, alors que les adversaires potentiels de l'équipe de Tunisie à l'AfroBasket sont en pleine préparation.

Cette édition 2025 se tiendra en Angola, pays qui a organisé le tournoi à trois reprises (1989, 1999 et 2007). Elle aura lieu en août prochain. La Tunisie a remporté les deux dernières éditions du tournoi en 2017 à domicile avant de soulever son troisième trophée en 2021 à Kigali, au Rwanda.

Toujours dans le cadre du nouveau système de compétition de la Fiba, les 16 équipes qui participent à l'AfroBasket se qualifient pour les éliminatoires africaines de la Coupe du monde. Il y a donc du travail à faire.

Pas de réaction

Certes, diront les optimistes, presque les meilleurs éléments étaient sous pression, mais rien ne vaut une préparation uniforme, capable de réanimer l'esprit de groupe et relancer l'effort vers un même objectif.

Il y a également des questions administratives qu'il faut régler.

Nous savons que le bureau provisoire de la Ftbb a été désigné pour gérer les affaires courantes jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Ces personnes, qui se sont portées volontaires pour prendre le relais, il ne faudrait pas les laisser tomber au point de devenir des cibles pour ceux que l'on a remerciés après leur très long bail.

D'ailleurs, on ne s'est pas privé de leur reprocher leur léthargie face au dossier de naturalisation d'un joueur à soumettre et à appuyer. Ce dossier n'est pas facile. Et ce n'est pas le comité provisoire seul qui pourra le résoudre et le défendre auprès des autorités compétentes.

C'est au ministère de soutenir ceux qu'il a lui-même choisis pour l'aider à sortir le basket-ball de sa mauvaise passe.

Cette absence totale de réaction est frustrante. Après tout, c'est le prestige de l'équipe de Tunisie qui est en jeu.

On ne semble pas s'en rendre compte. Un entraîneur national, tout un encadrement technique au..., chômage forcé, des joueurs en partie en vacances et personne ne bouge.

Y a-t-il un service qui s'occupe (donc payé pour s'inquiéter) de ces équipes nationales?

En admettant que la fédération n'ait pas réagi, comment expliquer cette indifférence coupable?