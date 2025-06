Tunisie: Greffes hépatiques - Un nouveau test sanguin pourrait réduire le risque de rejet

Des chercheurs ont développé un test sanguin expérimental qui pourrait aider les chirurgiens à détecter et identifier précocement les problèmes dans un foie nouvellement transplanté.

Il est courant que les organes transplantés et les tissus environnants soient endommagés lors de l'opération de transplantation. Les signes de ces problèmes apparaissent souvent plus tard dans les analyses sanguines de routine, mais localiser précisément les dommages nécessite fréquemment des examens d'imagerie coûteux et des biopsies chirurgicales.

Le nouveau test se base sur la détection des fragments d'ADN libérés par les cellules mourantes dans le sang. Les chercheurs ont découvert que les marqueurs chimiques présents sur ces fragments peuvent être utilisés pour identifier le type de cellule d'origine et sa localisation précise.

Le Dr Alexander Krohmer, chef de l'équipe de recherche à l'hôpital MedStar de l'Université de Georgetown à Washington, D.C., a déclaré que si la partie affectée du foie, comme les voies biliaires ou les vaisseaux sanguins, peut être identifiée, « il est alors possible d'offrir une approche thérapeutique plus appropriée au patient et aboutir à de meilleurs soins ».

Il a ajouté qu'en plus d'être plus rapide et moins invasif qu'une biopsie traditionnelle, le test sanguin pourrait également être plus précis, car les biopsies ne prélèvent des échantillons que sur certaines parties du foie et peuvent manquer l'emplacement du problème.

L'Université de Georgetown a déposé des demandes de brevet pour cette technologie, et l'équipe de recherche cherche actuellement des partenaires pour commercialiser le test.