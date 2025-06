Sénégal: Antoine Samal Thiakane, la lignée Njaré Saar à l'honneur (4/7)

Du haut de ses 94 ans, Antoine Diogoy Samal Thiakane, présenté comme un cultivateur chevronné, un pêcheur qui connaît bien la mer, un grand artisan, est prêt à assurer sa charge.

Comme l'a réussi son prédécesseur Simon Njaré Soune Ndiaye de la lignée Njaré Saar. Il est conscient de la tâche qui l'attend. Après une nuit d'initiation, le nonagénaire, tout de blanc vêtu, accompagné de la Linguère Thérèse Marie Bop, sa soeur classificatoire, et du « Boumi », Edouard Ndiaye, l'héritier présomptif qui appartient à la branche Tiboy Demba, font cap, au rythme par les battements de tam-tam, sur la place Nguël de Njay-Njay. C'est le grand jour.

Arrivé au grand baobab, il fait son « bakk » sous la direction du tambour-major. Et la canicule n'a pas refroidi son ardeur. Sur place, il s'assied sur un coussinet préparé pour l'occasion et dans lequel se trouvent des plantes rampantes appelées « furtuut », symbole de vigueur, de dynamisme et de longévité. A sa droite la Linguère et à sa gauche le « Boumi » eux aussi habillés de blanc ; le « Sacuur » fait face au Sud.

Avec une dimension divinatoire, cette cérémonie qui marque un tournant dans la vie de la communauté lignagère de Njaré Sarr de Fadiouth et celle des villages du littoral de l'Atlantique, a permis de ressusciter l'esprit de convivialité, de solidarité, de fraternité qui a toujours prévalu en milieu sérère. Durant toute la cérémonie ponctuée de battements de tam-tam, de chants et danses des femmes, calebasses bien serrées dans les bras, viennent, après des incantations. On asperge de mil la tête du roi, de la Linguère et du Boumi

. Cet acte marque, selon les anciens, que l'autorité du Sacuur est désormais retenue. Elle permet de bien préparer le prochain hivernage. Ce mil est ensuite ramassé puis mélangé aux prochaines semences pour que la campagne agricole soit abondante. Des prières sont aussi formulées pour que le règne de Antoine Diogoy Samal Thiakane soit faste, prospère ; un règne d'abondance et de paix.

Cette cérémonie comportant toute une symbolique, indique un ancrage, des convictions et une vision du monde marquée par le port du bonnet royal qui symbolise le pouvoir. Le dernier acte de l'intronisation a lieu face à l'océan. Accompagné de la Linguère et du Boumi, le Sacuur qui n'assure pas les rituels, mais qui est secondé par deux autres branches de la lignée Jaxaanoora, à savoir Tening Kodu et Diaxeer Goran qui assurent les fonctions rituelles, muni d'une calebasse dans laquelle il y avait plusieurs types de poissons, de coquillages, prie longuement.

Il confie ensuite tous ces produits à la mer et implore une pêche abondante et une navigation calme. Antoine Diogoy Samal Thiakane est désormais officiellement le 25e Sacuur. Il est chargé de protéger les populations des intempéries en mer et de rendre abondantes les eaux en produits halieutiques. Et pendant tout son règne, il sera vêtu de blanc et ne doit plus toucher la mer.