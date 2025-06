Sénégal: El Hadji Malick Diouf-Iliman Ndiaye, la nouvelle gauche caviar des Lions

Lors du rassemblement du mois de juin, plusieurs joueurs ont marqué des points. Parmi eux, El Hadji Malick Diouf, le latéral gauche, et un Iliman Ndiaye appelé à prendre le relai un peu plus haut sur le même côté.

Pape Thiaw tient sa doublette capable d'assurer le service sur ce couloir, à moins de trois mois de deux matchs cruciaux contre le Soudan et la RD Congo en qualification pour la Coupe du monde 2026.

Lors du sacre à la Can 2021, le Sénégal a pu compter sur un couloir gauche d'exception. Saliou Ciss, meilleur latéral gauche du tournoi, quasiment infranchissable et capable d'apporter le surnombre en attaque. Puis, Sadio Mané comme ailier gauche, meilleur joueur de la compétition. Les deux avaient régalé au Cameroun, permettant aux Lions de se poser sur le toit de l'Afrique. Mais depuis, le défenseur n'est plus en sélection faute de club. Alors que Mané, toujours important mais déclinant, est en train de voir la nouvelle génération déferler toutes dents dehors.

Dans le football actuel, les doublettes sont primordiales dans les couloirs. On a vu Koundé-Yamal cette saison avec le Barça, et il y a quelques années, Marcelo et Cristiano Ronaldo ont fait des ravages sur le côté gauche du Real Madrid... L'histoire du football foisonne d'exemples pour illustrer l'importance d'avoir deux joueurs qui parlent le même football dans le couloir. Et aujourd'hui, la tanière peut compter sur un côté gauche capable de faire des merveilles. Le rassemblement de juin et la saison 2024-2025 l'ont prouvé.

Un TGV et un chef d'orchestre

A seulement 20 ans, El hadj Malick Diouf a impressionné lors de l'exercice 2024-2025.

Pour sa première saison avec le Slavia Prague (République Tchèque), le Lion a été élu meilleur joueur étranger de la saison et révélation de l'année par la Ligue professionnelle tchèque (LFA), grâce à ses 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues en 41 matchs. Tout simplement grandiose. Appelé pour la première fois en sélection en septembre 2024, il a montré lors de ses quatre apparitions que le couloir gauche serait sa chasse gardée.

Rapide, puissant, bon dans les duels en un contre un et présent pour apporter le surnombre offensivement, Diouf a tout pour devenir le référent à son poste.

Et pour combiner et lui permettre de « manger » le couloir, qui de mieux qu'Iliman Ndiaye ? Le joueur d'Everton est devenu petit à petit le maitre à jouer de Pape Thiaw.

Habituellement utilisé dans l'axe en soutien de l'attaquant ou à droite, l'ancien marseillais a été repositionné à gauche chez les Toffees cette saison. Une décision salutaire puisqu'il a rayonné sur les pelouses anglaises cette saison. Le joueur de 25 ans a inscrit 11 buts avec Everton, dont 9 en Premier League.

L'avenir

A l'heure où Ismaïl Jakobs est à la peine en club et en sélection, et pendant que des questions se posent quant au rôle de Sadio Mané, qui fêtera bientôt ses 34 ans, la paire El Hadj Malick Diouf et Iliman Ndiaye a de quoi ravir Pape Thiaw.

Deux joueurs dont les profils se complètent idéalement. L'alchimie parfaite entre un latéral friand d'espaces à dévaler, et un Iliman Ndiaye qui joue certes à gauche, mais qui est tout le temps attiré par l'axe où il repique sans cesse pour servir de relai entre les lignes. Le sélectionneur des Lions a des éléments sur qui compter pour les prochaines échéances.