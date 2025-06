Sénégal: Souveraineté budgétaire - Cheikh Diba invite l'administration douanière à se mobiliser autour des 'grandes priorités' de l'heure

Saly — Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a invité, samedi à Saly, l'administration douanière à se mobiliser autour des "grandes priorités" de l'heure, pour protéger l'économie et le tissu productif, mais aussi restaurer la souveraineté budgétaire.

"Je vous invite aujourd'hui, en tant qu'inspecteurs et cadres de cette administration, à vous mobiliser autour de quatre grandes priorités traduites dans votre note stratégique [à savoir], restaurer pleinement notre souveraineté budgétaire, protéger notre économie et notre tissu productif, moderniser sans relâche l'action douanière et incarner l'éthique et l'exemplarité", a dit Cheikh Diba.

Il présidait la cérémonie d'ouverture des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'Amicale des inspecteurs et officiers des Douanes (AIOD).

"Vous êtes les sentinelles avancées de notre souveraineté économique, les gardiens de nos frontières, les acteurs clés de la sécurisation de nos flux commerciaux", poursuit l'officiel, soulignant dans le même sillage, que le" rôle [de la douane], dépasse de loin la seule mobilisation des ressources".

"Notre pays traverse une période de redressement et de renouveau. Nous avons le devoir collectif de restaurer la pleine souveraineté budgétaire et financière de l'État, de rétablir la confiance des citoyens, et de bâtir une gouvernance plus juste, plus transparente et plus performante", a indiqué le ministre des Finances et du Budget.

Le thème de l'AG de l'AIOD "Agenda national de transformation du Sénégal : rôle et place de l'Administration des Douanes", est, selon le colonel Babacar Mbaye, directeur général de la Douane, "une invite à une réflexion soutenue sur les défis et enjeux de l'heure et surtout sur les capacités de notre administration à faire face avec succès, aux nombreuses mutations de notre environnement économique international sous-régional et national".

"Les conclusions de cette assemblée générale seront partagées avec les plus hautes autorités", a annoncé le colonel Ousmane Kane, président de l'AIOD.

Il estime que cette rencontre est "une occasion pour l'administration des Douanes de se positionner, (de) montrer sa place et le rôle qu'elle doit jouer dans la transformation structurelle de l'économie".