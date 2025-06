Tunisie: Tout pour éradiquer la criminalité et la spéculation

Déterminé à mener une lutte sans merci contre divers types de criminalité qui sévissent au sein de la société, le Chef de l'Etat vient de donner ses directives en vue d'apporter tous les moyens adéquats aux forces de sécurité afin qu'elles puissent épauler à bon escient les services du ministère du Commerce.

En effet, en recevant le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité nationale, le Président de la République a réitéré sa volonté de poursuivre la lutte contre la recrudescence de la criminalité, sous toutes ses formes, et de la spéculation dont il faut démanteler les différents réseaux.

Le Président Saïed a également mis l'accent sur la nécessité d'équiper les conseils locaux, régionaux et des districts des moyens adéquats et efficaces pour qu'ils puissent mener convenablement leurs missions dans le cadre de la loi, surtout que ces entités seront appelées à élaborer les plans de développement avant d'être soumis à l'Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts.

Sans oublier que le modèle de développement est bien établi et que toutes les futures législations s'inscrivent dans ce cadre, d'où l'obligation de fournir les ressources nécessaires auxdits conseils locaux et régionaux afin qu'ils soient pleinement en mesure de jouer leur rôle et de s'acquitter, comme il se doit, de leurs tâches et prérogatives légales.

Il faut dire que le Chef de l'Etat a toujours mentionné l'impact des forces de sécurité dans leur accompagnement de l'oeuvre de développement global et durable, ce qui explique la bonne vision inscrite dans le projet présidentiel consistant en l'introduction de la deuxième Chambre sous forme de conseils locaux, régionaux qui, tout en ayant une importance dans la mise en place des lois et des textes, ont leur mot à dire, d'où l'insistance du Président de la République à ce qu'ils soient dotés de tous les moyens nécessaires pour assumer pleinement leurs missions légales.

Il convient de noter, enfin, que le meilleur est à venir dans la mesure où le Président Kaïs Saïed a promis de nouvelles et prochaines «mesures inédites et percutantes» pour s'opposer plus efficacement aux fléaux de la criminalité et de la spéculation.

Autrement dit, l'on attend de nouvelles décisions audacieuses destinées à bouleverser, positivement, le paysage sécuritaire et économique et à remporter les batailles de la guerre de libération nationale.