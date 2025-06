Cote d'Ivoire: Ces deux grands-là !

analyse

Dans quatre mois se tiendra l'élection d'un nouveau président de la République en Côte d'Ivoire. L'échéance arrive à pas de géant, avec le défi que pose depuis quelque temps la publication de la liste officielle des candidats autorisés à y prendre part qui fait l'objet de tant de controverses dans les rangs de l'opposition.

Il y a près de vingt ans, du fait de l'instabilité institutionnelle qui suivit la disparition, en 1993, du père de l'indépendance, Félix Houphouët Boigny, la scène ivoirienne révéla cinq protagonistes : Laurent Gbagbo, président en poste; Henri Konan Bédié, son prédécesseur; Alassane Ouattara, ancien Premier ministre; Charles Konan Banny, tenant du poste; et Guillaume Soro, ex-chef rebelle devenu entretemps « incontournable ». La presse abidjanaise les appelait prosaïquement les « 5 grands » , en raison de la place qu'ils occupaient, en bien ou en mal, dans les coeurs de leurs compatriotes.

Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. La Côte d'Ivoire a traversé des moments violents et a entrepris, comme elle l'a pu, d'arpenter le chemin de la réconciliation nationale. En particulier après le retour du centre de détention de la Cour pénale internationale de la Haye, en juin 2021, de l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, et de son compagnon d'infortune, Charles Blé Goudé ; Simone Gbagbo, l'ancienne Première dame restée au pays, ayant elle aussi recouvré sa liberté.

Justement Laurent Gbagbo. Depuis l'annonce de sa radiation de la liste des candidats au prochain scrutin présidentiel, l'homme n'est pas resté inactif. Il mobilise sa base et s'exprime. Du fameux « quinté » de la décennie de calme précaire en Côte d'Ivoire (Les années 2000) seuls deux prétendants se font face sur le terrain, lui et le président Ouattara. Guillaume Soro est retenu en exil, Konan Bédié et Konan Banny ayant depuis quitté la terre des hommes.

Même si sa candidature est invalidée par la Commission électorale, le président du Parti des peuples africains- Côte d'Ivoire n'entend pas laisser son rival de toujours, Alassane Ouattara, briguer un nouveau mandat, un de trop déclare -t-il, parce que « non prévu » par la Constitution du pays. En tout et pour tout, Laurent Gbagbo veut aller aussi loin que possible pour obtenir sa « réhabilitation » comme candidat de son mouvement, ou alors empêcher que l'élection se tienne.

Cette dynamique « contestataire » pourrait en appeler d'autres en faveur ou contre ce projet, les fidèles du président sortant se disant, pour leur part, prêts à parer à toutes les éventualités, assurés de ce qu'en octobre prochain, le président Ouattara portera bel et bien les couleurs de leur coalition Rassemblement pour la démocratie et la république- Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire dont le leader, Tidjane Thiam, a lui également été radié de la liste des présidentiables contient à peine sa frustration. De son exil, le président de Générations et peuples solidaires, Guillaume Soro, n'en démord pas.

Où mènera la rivalité déclarée entre les présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ? On est en droit de se poser la question sachant que ces deux hommes qui se connaissent bien ont de la témérité dans l'âme et l'ont expérimenté par le passé. Au détriment, soit dit en passant, de l'unité de la Côte d'Ivoire quand on pense au bilan humain des violences consubstantielles au raidissement de leurs prises de position au lendemain de la présidentielle de 2010. Se ressaisiront-ils, ces deux « Grands », avant la date butoir de l'élection ? Il faut l'espérer !