Congo-Brazzaville: Port autonome de Pointe-Noire - La session bilancielle a vécu

Les travaux de la session bilancielle 2024 du Conseil d'administration du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) ont se sont tenus, le 20 juin, dans la salle de conférence du siège administratif dudit port sous la direction de Jean-Louis Osso, conseiller du chef de l'Etat, chef du département des Transports et de l'Aviation civile, président du Conseil d'administration.

En dépit de la conjoncture difficile caractérisée par la dégradation des navigateurs financiers et l'exacerbation des tensions géo-politiques, le PAPN s'évertue à donner satisfaction à ses clients et partenaires en maintenant et en accroissant ses performances d'année en année. « Le PAPN a amorcé plusieurs actions de renforcement et de diversification de son développement tous azimuts édictées dans la mise en oeuvre de la phase d'urgence de son plan directeur de développement et son plan stratégique à cinq ans avec une progression significative du chiffre d'affaires », a dit Jean-Louis Osso en ouvrant la session. Et d'ajouter : « C'est à l'analyse de ces résultats que nous sommes tenus à nous prononcer en ayant à l'esprit les directives du président de la République qui s'investit grandement au développement de notre entreprise à travers les nombreux engagements qu'il prend au niveau international ».

Le PAPN, principal port en eaux profondes d'Afrique centrale, est une infrastructure stratégique pour le Congo. Les nombreuses actions de modernisation de ses infrastructures et de renouvellement de ses équipements le placent plus que jamais dans son rôle prépondérant en tant que point de transit de marchandises en provenance et à destination de l'hinterland. Il est aussi de par ses atouts un hub logistique important et un lieu de trafic en transbordement vers les autres pays de l'Afrique centrale.