Afrique: Mondial des clubs - Les Sundowns tombent les armes à la main face à Dortmund (4-3)

À Cincinnati, les Mamelodi Sundowns ont offert un combat dantesque face à une machine allemande parfois déstabilisée, mais jamais terrassée.

Le Borussia Dortmund, mené au score puis bousculé jusqu'au bout, s'impose finalement (4-3) au terme d'un duel où les Sud-Africains n'ont jamais renoncé. Malgré l'élan, malgré les intentions, c'est bien la précision clinique des Borussen qui a fait pencher la balance. Et l'Afrique du Sud devra encore patienter avant d'entrevoir un huitième de finale historique en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

Le ton est donné dès la 11e minute. Lucas Ribeiro, maître à jouer des Sundowns, s'infiltre avec aisance au coeur du jeu, échappe à deux milieux et glisse un ballon millimétré sous Gregor Kobel. 1-0, silence étonné dans les travées du stade. Les Brésiliens d'Afrique venaient de frapper les premiers.

Mais le Borussia réagit sans tarder. Cinq minutes plus tard, Ronwen Williams, irréprochable jusqu'ici, offre une passe mal assurée plein axe à Felix Nmecha. L'Allemand, opportuniste, égalise dans le but vide et replace les siens dans le match.

L'équilibre est rompu

Dortmund hausse le ton et multiplie les incursions dans le couloir droit des Sud-Africains. À la 34e, Julian Brandt déborde et centre pour Serhou Guirassy. L'attaquant guinéen, inarrêtable depuis plusieurs semaines, catapulte le ballon de la tête sous la barre : 2-1. La sanction est immédiate.

Juste avant la pause, coup de massue. Une sortie aérienne mal négociée de Williams retombe sur Jobe Bellingham, cadet de la fratrie, qui arme une demi-volée sèche. Le ballon traverse une forêt de jambes et file au fond. Dortmund mène 3-1 à la mi-temps, en apparence à l'abri.

Mais les Sundowns n'avaient pas dit leur dernier mot

Au retour des vestiaires, Tebogo Mokoena allume la première mèche sur coup franc. Côté filets. Le réveil est réel mais l'espoir s'émousse vite. À la 58e minute, sur un centre anodin du Danois Daniel Svensson, le défenseur Khuliso Mudau, en voulant intervenir, trompe son propre gardien. 4-1. Rideau ? Pas tout à fait.

Trois minutes plus tard, Mokoena, encore lui, trouve le poteau sur coup franc. Et Iqraam Rayners surgit, en renard, pour réduire le score. 4-2. Le but du sursis. Celui qui fait que Dortmund se met à douter.

Le doute devient panique à la 90e minute, quand Lebo Mothiba surgit pour conclure un centre en retrait de Jayden Adams. 4-3. Et huit minutes de temps additionnel pour renverser l'impensable.

Dans un dernier baroud d'honneur, les Sundowns jettent toutes leurs forces, forcent un cafouillage dans la surface allemande... sans parvenir à faire tomber le mur. Dortmund souffle, l'Afrique regrette.

Le groupe F, lui, reste totalement ouvert.

Plus tôt dans la journée, Fluminense avait partagé les points avec Ulsan HD (2-2). Résultat : aucun des quatre clubs n'est encore qualifié ni éliminé. Les Sundowns affronteront les Brésiliens pour une finale avant l'heure, tandis que Dortmund affrontera Ulsan, lanterne rouge, avec la pression du résultat.

La dernière chance africaine passera donc par la rigueur. Car face à Dortmund, c'est moins le talent que les erreurs qui auront coûté cher. Et à ce niveau, la moindre faille se paie comptant.