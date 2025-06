Afrique: J-13 avant la CAN Féminine - Les stades de la CAN Féminine 2024

La Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024 approche à grands pas. À 13 jours du coup d'envoi, cap sur les stades qui serviront d'écrin pour les 26 matchs de cette 15e édition.

La Coupe d'Afrique des Nations Féminine débute dans 13 jours.

Pour la première fois de son histoire, la Coupe d'Afrique des Nations Féminine se disputera sur six terrains répartis dans quatre villes : le Stade Olympique de Rabat, le Stade El Béchir de Mohammédia, les stades Larbi Zaouli et Père Jégo à Casablanca, ainsi que les enceintes d'Oujda et de Berkane.

STADE OLYMPIQUE DE RABAT

Véritable symbole de modernité, doté de 21 000 places, le Stade Olympique de Rabat, situé au sud de la capitale marocaine, sera inauguré à l'occasion de cette 15e édition. Il accueillera six rencontres majeures, dont le match d'ouverture et la grande finale.

Les matchs du Stade Olympique de Rabat :

5 juillet 2025

Phase de groupes : Maroc - Zambie, 21h00 (heure locale)

9 juillet 2025

Phase de groupe : République Démocratique du Congo - Maroc, 20h00 (heure locale)

12 juillet 2025

Phase de groupe : Sénégal - Maroc, 20h00 (heure locale)

18 juillet 2025

Quart de finale 1 : 1er du Groupe A contre 3e du Groupe C/B, 20h00 (heure locale)

22 juillet 2025

Demi-finale : vainqueur quart de finale 1 contre vainqueur quart de finale 4, 20h00 (heure locale)

26 juillet 2025

Finale : vainqueur demi-finale 1 contre vainqueur demi-finale 2

STADE EL BACHIR

Direction Mohammédia, en périphérie de Casablanca, où se dresse le stade El Bachir. Cette enceinte de 15 000 places a récemment accueilli la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 de la CAF TotalEnergies entre le Maroc et le Mali, conclue sur un score nul (0-0) avant une victoire marocaine aux tirs au but (4-2). Pour cette CAN Féminine CAF TotalEnergies, le Stade El Bachir accueillera trois matchs.

Les matchs du Stade El Bachir :

6 juillet 2025

Phase de groupe : Sénégal - République Démocratique du Congo, 15h00 (heure locale)

9 juillet 2025

Phase de groupe : Zambie - Sénégal, 17h00 (heure locale)

12 juillet 2025

Phase de groupe : Zambie - République Démocratique du Congo, 20h00 (heure locale)

STADE LARBI ZAOULI

Situé dans le quartier Hay Mohammadi à Casablanca, le stade Larbi Zaouli peut accueillir jusqu'à 30 000 spectateurs assis. Il s'agit du deuxième plus grand stade de la ville, derrière le stade Mohamed V. Au total, six rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies 2024 y seront disputées.

Les matchs du stade Larbi Zaouli :

6 juillet 2025

Phase de groupe : Nigeria - Tunisie, 17h00 (heure locale)

10 juillet 2025

Phase de groupe : Botswana - Nigeria, 20h00 (heure locale)

13 juillet 2025

Phase de groupe : Nigeria - Algérie, 20h00 (heure locale)

18 juillet 2025

Quart de finale 2 : 1er Groupe B - 2e Groupe A

22 juillet 2025

Demi-finale 2 : vainqueur du quart de finale 2 contre vainqueur du quart de finale 3DTG , 17h00 (heure locale)

25 juillet 2025

Match pour la troisième place : perdant de la demi-finale 1 contre perdant de la demi-finale 2

STADE PÈRE JÉGO

Situé à Casablanca, le Stade Père-Jégo est l'antre du Racing Athletic Club. Doté d'une capacité de 10 000 places assises, il fera partie des enceintes mobilisées pour la CAN Féminine 2024, avec trois rencontres programmées sur sa pelouse.

Les matchs du Stade du Père Jégo :

6 juillet 2025

Phase de groupe : Algérie - Botswana, 20h00 (heure locale)

10 juillet 2025

Phase de groupe : Tunisie - Algérie, 17h00 (heure locale)

13 juillet 2025

Phase de groupe : Tunisie - Botswana, 20h00 (heure locale)

STADE D'HONNEUR

Le complexe sportif d'honneur d'Oujda est un stade olympique implanté dans la ville d'Oujda, au Maroc. Il dispose d'une capacité de 19 800 places, dont 4 800 couvertes, et est équipé d'une pelouse en gazon naturel. Quatre matchs de la compétition y seront organisés.

Les matchs du stade d'Honneur :

7 juillet 2025

Phase de groupe : Afrique du Sud - Ghana, 17h00, (heure locale)

11 juillet 2025

Phase de groupe : Tanzanie - Afrique du Sud, 20h00 (heure locale)

14 juillet 2025

Phase de groupe : Afrique du Sud - Mali, 20h00 (heure locale)

19 juillet 2025

Quart de finale 3 : 1er Groupe C contre 3e Groupe A/B

STADE DE BERKANE

Le stade municipal de Berkane est une enceinte dédiée au football, située dans la ville de Berkane, au Maroc. D'une capacité de 15 000 places, il accueillera quatre matchs de la compétition.

Les matchs du stade de Berkane :

7 juillet 2025

Phase de groupe : Mali - Tanzanie, 20h00 (heure locale)

11 juillet 2025

Phase de groupe : Ghana - Mali, 17h00 (heure locale)

14 juillet 2025

Phase de groupe : Ghana - Tanzanie, 20h00 (heure locale)

17 juillet 2025

Quart de finale 4 : 2e Groupe B contre 2e Groupe C