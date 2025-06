Addis-Abeba — Le Vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a déclaré que l'Éthiopie promeut des structures institutionnelles harmonieuses grâce à des réformes profondes de la fonction publique et de la gouvernance.

La 10e Journée continentale africaine de la fonction publique (APSD), organisée par l'Union africaine et la Commission fédérale de la fonction publique éthiopienne, se tient aujourd'hui à Addis-Abeba sous le thème : « Renforcer l'agilité et la résilience des institutions publiques pour parvenir à une gouvernance équitable et combler rapidement les lacunes historiques en matière de prestation de services ».

S'inscrivant dans le thème général de l'UA pour 2025 : « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations », le thème de la 10e APSD repose sur l'idée que des institutions publiques fortes et adaptables sont essentielles pour lutter contre les injustices historiques de l'Afrique et promouvoir la résilience à long terme.

L'ouverture de l'événement, le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a noté que l'Éthiopie prend des mesures audacieuses, ancrées dans ses réformes globales de la fonction publique et de la gouvernance.

Nous numérisons également la prestation de services et gérons les réformes avec une vision axée sur les résultats », a précisé le vice-Premier ministre Temesgen.

Citant le Guichet unique, un modèle qui rapproche le gouvernement des citoyens grâce à des plateformes en ligne, des applications mobiles, des centres de services physiques et l'engagement communautaire, le vice-Premier ministre a déclaré que ce modèle produisait déjà des résultats.

Il a ajouté : « Notre initiative phare s'appelle Mesob, un service éthiopien moderne pour des prestations sociales organisées. Mesob est plus qu'une plateforme. C'est une promesse, celle de fournir des services efficaces, inclusifs et fluides, la promesse que personne ne sera laissé pour compte. »

La directrice de la gouvernance et de la prévention des conflits de la Commission de l'Union africaine (CUA), Patience Chiradza, a pour sa part indiqué que la 10e Journée africaine de la fonction publique (APSD) n'est pas seulement une célébration de l'endurance et du progrès, mais aussi un rappel du chemin qu'il reste à parcourir pour bâtir des systèmes de gouvernance plus inclusifs, plus agiles et plus responsables sur le continent.

Elle a ajouté : « La Journée africaine de la fonction publique de cette année marque une étape importante, car nous nous réunissons non seulement pour commémorer le dévouement des fonctionnaires africains, mais aussi pour relever un défi majeur dans notre paysage de gouvernance. »

La commissaire de la fonction publique, Mekuria Haile, a souligné la nécessité de poursuivre les efforts visant à garantir des institutions publiques efficaces et intégrées, capables de s'adapter aux besoins des citoyens.

Il a insisté sur le fait que les fonctionnaires sont la pierre angulaire de la justice, de l'inclusion et de la transformation, soulignant la réforme sectorielle stratégique de l'Éthiopie.

La 10e APSD continentale vise à s'appuyer sur les succès passés en mettant l'accent sur la promotion de la justice et des réparations afin de renforcer la résilience de l'Afrique.

En mettant l'accent sur la justice et les réparations, l'APSD vise à remédier aux injustices historiques et aux inégalités systémiques qui entravent le progrès, favorisant ainsi une société plus équitable et résiliente.

La mise en oeuvre réussie du thème de l'APSD 2025 devrait aboutir à des cadres institutionnels renforcés et inclusifs qui soutiennent efficacement les processus de justice et de réparation, en mettant l'accent sur la lutte contre les inégalités systémiques affectant les groupes marginalisés, notamment les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les communautés rurales.