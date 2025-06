Afrique: Mondial des clubs - Le Borussia trop fort pour Sundowns, tandis que l'Espérance de Tunis lance son tournoi

Malgré de belles qualités affichées, le Mamelodi Sundowns s'est incliné face au Borussia Dortmund lors de son deuxième match de ce Mondial des clubs (3-4) ce samedi 21 juin. La veille, l'Espérance de Tunis avait arraché sa première victoire dans la compétition face au Los Angeles FC. Les deux équipes joueront leur qualification pour les huitièmes de finale lors de leur troisième match.

Du début à la fin, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns y ont cru. Ce sont même eux qui ont ouvert le score, grâce à une percée en solitaire du Brésilien Lucas Ribeiro (11'). Ils ont cependant très vite été rattrapés par le réalisme allemand du Borussia, avec Felix Nmecha qui a profité d'une énorme bourde du gardien Ronwen Williams pour revenir à égalité (16').

Les Noir et Jaune ont ensuite pris le large, menés par un très bon Serhou Guirassy qui a doublé la mise sur un but de la tête à la 34e minute de jeu et qui continue de prouver qu'il n'est pas le meilleur buteur du club cette saison pour rien. Jobe Bellingham, frère de Jude et tout juste arrivé au Borussia, a inscrit le but du 3-1 juste avant la mi-temps (45') pour sa première titularisation.

Un match sous haute température

Au-delà de ce qui se passait sur le terrain, cette première mi-temps s'est également caractérisée par l'absence des remplaçants du Borussia sur leur banc, restés aux vestiaires afin de les préserver de la chaleur de Cincinnati.

Malgré un thermomètre qui dépassait les 30 degrés, les Allemands ont continué d'étouffer les Sud-Africains et de profiter de leurs erreurs dans le début de la seconde mi-temps. Khuliso Mudau, défenseur des Sundowns, a contré une frappe adverse qui a terminé malencontreusement dans ses propres filets (59'). Et de quatre.

Mamelodi ne s'est cependant pas laissé abattre, et a réussi à revenir à 3-4 grâce à des buts de Iqraam Rayners (62'), et de Lebo Mothiba (90'), passé par la Ligue 1. Pas assez pour battre Dortmund malgré tout, qui a pris la tête du groupe F avec 4 points. Les vice-champions d'Afrique, eux, joueront leur qualification face à Fluminense mercredi 25 juin à 19h TU.

L'Espérance sportive de Tunis peut croire à la qualification

Les champions de Tunisie avaient mal entamé leur compétition. Battus 2-0 par les Brésiliens de Flamengo, les joueurs de l'ES Tunis avaient été dépassés dans tous les compartiments du jeu. Mais dans leur second match du championnat contre Los Angeles FC, Youcef Belaïli et ses coéquipiers ont montré qu'ils pouvaient prétendre à la qualification en huitièmes de finale. L'international algérien de 33 ans s'est notamment illustré comme l'un des héros du match. Dans un slalom inspiré à la 70e minute de jeu, Belaïli a effacé trois défenseurs avant d'envoyer le ballon au fond des filets d'Hugo Lloris.

Mais les Sang et Or tunisiens ont failli concéder le match nul dans les derniers instants de la rencontre après un pénalty sifflé contre eux. C'était sans compter sur l'intervention du deuxième héros de la soirée, Béchir Ben Saïd, le portier de l'ES Tunis, qui a réussi à garder sa cage inviolée.

L'Espérance de Tunis a désormais rendez-vous mercredi 25 juin à 1h TU avec Chelsea pour un choc décisif, les huitièmes de finale dans le collimateur. Et pour réaliser cet exploit, les Sang et Or devront se passer de leur homme fort Youcef Belaili, suspendu après avoir écopé de deux cartons jaunes en deux matchs.