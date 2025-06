Tunisie: Le tourisme saharien s'impose dans un secteur en plein essor

La Tunisie se trouve de plain-pied dans la haute saison touristique, dite classique, à savoir celle basée sur les circuits balnéaires boostés par le soleil et la variété des plages qui attirent les visiteurs venus, notamment, des pays européens et, à un degré moindre, des pays asiatiques.

Toutefois, pour plus d'efficacité, notre pays est en train de diversifier ses registres en la matière, plus particulièrement le tourisme saharien, qui constitue, de l'avis des spécialistes, une richesse insuffisamment exploitée, ce qui fait de sa promotion une obligation afin d'en assurer un développement utile, surtout à long terme.

Et comme reconnu, le tourisme saharien tunisien est concentré, essentiellement, dans les régions du Sud, plus précisément à Douz et à Tozeur, dans la mesure où on compte plus de 250 mille visiteurs chaque année dans ces zones, devenues de véritables pôles de développement touristique durable, tout en constatant des pratiques respectueuses de l'environnement et une grande préservation du patrimoine culturel.

Il faut dire que le tourisme saharien offre une expérience unique et des opportunités optimales avec des paysages désertiques, des oasis verdoyantes et des traditions locales, permettant aux touristes de découvrir des sites naturels et culturels exceptionnels.

En effet, le tourisme saharien n'a pas manqué d'être un puissant levier pour l'expansion du secteur, sachant que les chiffres sont têtus avec une augmentation des arrivées dans la région du Sud de l'ordre de 10% entre janvier et juin 2025, alors que les perspectives s'annoncent rassurantes, en général, pour atteindre l'objectif escompté, en l'occurrence environ 11 millions de touristes cette année.

Plus encourageant encore, les recettes touristiques cumulées ont augmenté à 6,6 milliards de dinars à fin 2024, ce qui s'explique par bon nombre de facteurs, plus spécialement la stabilité politique, combinée à une campagne de promotion touristique agressive attirant les touristes séduits par les richesses culturelles et naturelles de notre pays.

D'ailleurs, même si les horizons s'avèrent favorables et encourageants à moyen terme, les professionnels du secteur expriment, certes, leur satisfaction, mais demeurent prudents quant à l'avenir dans la mesure où les défis restent, cependant, assez nombreux, notamment la concurrence accrue des destinations touristiques rivales et l'incertitude qui plane sur l'économie mondiale.