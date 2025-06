Tunisie: Tribune - Quand le recouvrement de l'impôt menace la survie des entreprises

Dans le grand chantier des réformes fiscales tunisiennes, un domaine reste paradoxalement oublié : celui du recouvrement de l'impôt. Tandis que les débats se concentrent sur l'assiette, les taux ou les procédures de contrôle, le Code de la comptabilité publique -- qui régit la manière dont l'impôt est effectivement recouvré -- demeure figé, vieilli, hors d'âge.

Et pourtant, ce silence n'est pas sans conséquences. A l'abri de ces textes obsolètes, les receveurs des finances et les trésoriers régionaux exercent des prérogatives d'une ampleur quasi illimitée, sans qu'existent de véritables garanties pour les contribuables -- qu'ils soient entreprises ou particuliers. Cette situation crée un déséquilibre profond, devenu l'une des défaillances majeures du système fiscal tunisien.

Les entreprises tunisiennes le savent trop bien : en plus de faire face à une conjoncture économique dégradée, à des difficultés d'accès au financement et aux séquelles de la pandémie, elles subissent une pression croissante liée aux actions de recouvrement fiscales. Souvent brutales et mal calibrées, ces interventions aggravent la fragilité financière des entreprises déjà vulnérables. Cette situation, rarement évaluée, appelle une révision sérieuse, participative et urgente afin de corriger ces défaillances.

Un cas récent illustre parfaitement ces dérives. Une société de promotion immobilière, ayant souscrit à l'amnistie fiscale prévue par la loi de finances 2024 et respectant ses engagements, a vu ses avoirs saisis par le receveur des finances pour un simple retard de quelques jours dans le paiement d'une échéance. Valeur du retard ? Moins de 500.000 dinars. Montant du patrimoine immobilisé par saisie ? Près de 200 millions de dinars. Une disproportion choquante.

Pis encore : la saisie s'est appuyée sur un ancien état de liquidation... déjà soldé par l'entreprise depuis presque une année. Résultat : la société est désormais incapable de vendre ses appartements, de rembourser ses dettes fiscales, bancaires ou fournisseurs.

En d'autres termes : asphyxiée. Et quand elle a tenté d'obtenir une mainlevée auprès de la trésorerie régionale, la réponse fut sèche : pas de mainlevée sans règlement de la totalité de la dette -- en contradiction avec les textes régissant l'amnistie fiscale, qui n'autorisent la déchéance du bénéfice de l'amnistie qu'après un retard de 120 jours sur la dernière échéance.

Ce n'est pas un cas isolé. D'autres entreprises et particuliers subissent la même rigidité, face à des receveurs qui, par peur d'être sanctionnés pour trop de souplesse, préfèrent agir de manière excessive, même lorsque leurs actions ne sont pas fondées ou dépassent ce que la loi autorise.

Cette logique d'excès, qui semble exonérer l'administration de toute responsabilité, pose une question de fond : où est passée la sécurité juridique des contribuables ? Comment défendre l'investissement, la création de richesse, l'emploi, si l'impôt peut devenir un instrument de destruction pure et simple ? Le recouvrement de l'impôt peut-il justifier de tels excès ?

Des solutions existent pourtant. Le législateur pourrait, par exemple, habiliter le conservateur de la propriété foncière à inscrire une hypothèque proportionnelle à la dette fiscale sur les titres des débiteurs. Cette mesure protégerait l'Etat sans menacer la survie des entreprises ni ruiner des particuliers pour des créances parfois marginales au regard des garanties existantes.

Le recouvrement fiscal ne doit pas être une mission sacrée échappant à toute évaluation. Il doit redevenir un outil équilibré, respectueux des droits des uns et des devoirs des autres. Faute de quoi, c'est la confiance dans l'administration fiscale elle-même qui s'effritera et, avec elle, toute perspective de stabilité et de relance économique.

N.B. : L'opinion émise dans cette tribune n'engage que son auteur. Elle est l'expression d'un point de vue personnel.