Tunisie: TRE - Une priorité présidentielle du pays de demain

L'Etat veille, en cette Tunisie nouvelle, à gérer les affaires de la chose publique touchant les divers citoyens avec équité et sur un pied d'égalité, plus particulièrement les Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) qui lui rendent bien la monnaie en se montrant fortement impliqués dans la gestion de la vie quotidienne du pays.

Il s'agit d'une complicité, voire carrément d'une fusion, entre la mère patrie et ses enfants, où qu'ils se trouvent, dans la mesure où ils ont toujours fait preuve d'un profond sentiment d'appartenance au pays malgré les distances, d'où leur apport précieux sur les différents plans, plus particulièrement financier, matériel, scientifique et technologique.

En effet, l'Etat a toujours veillé à impliquer les TRE dans la vie, même quotidienne, en Tunisie en leur accordant un intérêt majeur sous forme d'avantages bien mérités et d'incitations complémentaires en leur faveur.

Dans ce cadre, et fidèle à sa démarche privilégiant la proximité, le Président Kaïs Saïed a reçu, ce week-end au Palais de Carthage, un groupe de quatre Tunisiens résidant en Suisse, à savoir Lilia Driidi, Chawki Deraaoui, Lassâad Limam et Fadi Bettayeb, qui se sont mobilisés, en compagnie d'autres citoyens volontaires, pour soutenir les performances des différents secteurs de la dynamique socioéconomique, plus précisément celui du transport en commun, grâce à l'acquisition d'environ 200 bus en bon état auprès d'une société de transport suisse.

Cette action bénévole a été saluée et mise en exergue par le Chef de l'Etat en réaffirmant le rôle axial joué par les Tunisiens de l'étranger qui fournissent un soutien déterminant aux approches nationales, tout en insistant sur l'impératif de simplifier les procédures administratives afin de favoriser la concrétisation positive de cette action en faveur du développement économique du pays.

D'ailleurs, les TRE hôtes de la Tunisie ont évoqué, selon le communiqué de la Présidence de la République, les difficultés rencontrées par les membres de la délégation pour mener à bien cette noble tâche, aussi bien dans le pays de résidence qu'à leur retour en Tunisie.

D'où l'appel pressant du Président Saïed à lever rapidement les obstacles inutiles freinant leur engagement, tout en mettant en garde contre certaines tentatives de sabotage dudit projet de transfert des bus, menées par des réseaux de courtage liés à des lobbies hostiles au pays, sans oublier de dénoncer les manipulations allant jusqu'à vouloir détourner ces bus vers d'autres destinations, «soutenues par des parties étrangères et tunisiennes...».

Dans le même ordre d'idées, et tout en se félicitant de l'émergence d'une Tunisie nouvelle, portée par des patriotes libres, résolus à défendre la souveraineté du pays et la dignité du peuple tunisien, le Président de la République a été catégorique à l'égard des cercles et autres lobbies, oeuvrant contre l'intérêt national et ceux qui les soutiennent, ici ou ailleurs, en assurant qu'«ils n'auront plus leur place dans l'administration tunisienne». Et de crier, haut et fort, sa volonté de «construire une Tunisie nouvelle, portée par des patriotes libres, résolus à défendre la souveraineté du pays et la dignité du peuple tunisien...»

Le Chef de l'Etat ne rate ainsi aucune occasion pour annoncer clairement et purement la nécessité d'assouplir les procédures douanières auxquelles sont astreints les Tunisiens de retour au pays et de tout mettre en pratique pour que les TRE soient satisfaits des prestations de services qui leur sont offertes et que leur séjour en Tunisie se déroule dans les meilleures conditions possibles.