Tunisie: 4e édition du festival « Théâtre et Société » - Pour une identité culturelle locale

Le Festival «Théâtre et société», organisé par le Centre des arts dramatiques et scéniques de Siliana, sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, revient pour une 4e édition du 23 au 29 juin 2025 à Siliana, placée cette année sous le thème : «La poétique du sens».

Depuis sa création, le festival s'est donné pour mission de concrétiser le principe de décentralisation culturelle, en faisant du théâtre un acte de proximité, présent dans les espaces publics, les quartiers populaires, souvent privés d'infrastructures culturelles et de loisirs. Il adopte une approche sociale et thérapeutique, utilisant l'art comme outil de résistance à la violence et à la marginalisation, tout en redonnant confiance et visibilité aux habitants par le biais d'ateliers de formation, de débats ouverts et interactifs autour de compétences spécifiques.

Le festival s'adresse également à d'autres catégories d'âge, comme les personnes âgées et les retraités, afin de reconnaître leur contribution au bien commun et valoriser leur vécu.

L'événement s'inscrit aussi dans une démarche de promotion de Siliana comme destination culturelle et touristique, une ville d'accueil pour les artistes et les intellectuels.

Outre l'aspect événementiel, «Théâtre et société» cherche à ancrer la pratique artistique dans l'imaginaire collectif, en développant une esthétique propre et une identité culturelle locale. On y forme aux arts de la scène : théâtre, danse, cirque et écriture dramatique, en ouvrant l'espace de réflexion et d'innovation, propice à l'émergence de projets artistiques nouveaux et porteurs d'avenir.

«Le festival réaffirme le rôle crucial des institutions publiques dans la gestion culturelle, le besoin d'une pensée fondatrice, et la nécessité de développer une conscience citoyenne, loin des logiques de consommation éphémère et vide de sens», notent ses organisateurs.

Le programme de cette nouvelle édition dévoile les pièces: «Outaiel wa baad» (Outaiel et après) de Hamadi Wahabi, «Sous pression», mise en scène par Rayan Kairouani, «Sans titre» de Marwa Manai, «La dernière» de Wafa Taboubi et la «Danse du ciel» de Taher Aissa Belarbi.

Des stages sont programmés les matinées autour de l'art du mime, de la marionnette (écriture dramatique) et du rapport entre la voix et le corps. Il sera aussi question d'un spectacle de cirque (Aga cirque), de danse-théatre avec la pièce «Nafas» (Souffle) de Amel Laouini et de musiques du monde avec la participation de jeunes artistes.

Au menu également des débats, des rencontres, des hommages et autres présentations de livres. Bon festival!