Algérie: Annaba - Remise en service après réhabilitation de deux réservoirs d'eau

ANNABA — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, accompagné du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a présidé, samedi à Annaba, la remise en service de 2 réservoirs d'eau d'une capacité de 1.000 et de 5.000 m3 après leur réhabilitation, avant d'inaugurer le distributeur principal d'eau de la station de traitement de Chaiba (commune de Sidi Ammar).

Ces projets " vitaux" s'inscrivent " dans le cadre du renforcement des capacités de stockage et de distribution de l'eau potable dans la région, d'autant que l'un des réservoirs date de 1969, ce qui avait rendu sa réhabilitation urgente pour assurer la continuité du service et améliorer l'efficacité du réseau", a déclaré M. Merad en présence, également, de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaib.

"La réhabilitation de ces équipements anciens mais stratégiques est venue concrétiser les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la promotion du service public et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment dans un domaine aussi vital que l'eau potable", a-t-il déclaré aux médias, ajoutant que la réhabilitation de ces structures " s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les capacités de stockage et de distribution de l'eau potable dans la région ".

De son côté, M. Derbal, soulignant que les interventions techniques opérées permettront "d'améliorer la cadence distribution de l'eau potable et de réduire les interruptions, en particulier pendant les périodes de pointe ", a déclaré que " la réhabilitation d'installations datant de plus d'un demi-siècle confirme l'engagement de l'Etat à assurer la continuité du service et à anticiper toute détérioration de ces infrastructures".

Les deux ministres ont également insisté sur la "nécessité de préserver ces acquis par un suivi régulier et une maintenance préventive", soulignant que "les projets liés à l'hydraulique restent une priorité dans les programmes gouvernementaux, en particulier à la lumière des défis climatiques et de la pression croissante sur les ressources en eau".

La délégation ministérielle s'est ensuite rendue à l'hôtel Seybouse International, à Annaba, où une vidéo intitulée "Une vision ambitieuse pour l'avenir: Annaba et son potentiel exceptionnel" a été projetée en présence d'un certain nombre de responsables, à leur tête le wali d'Annaba, Abdelkader Djellaoui, et le wali délégué de la circonscription administrative de Draâ Errich, Nour Sadat Bouzid, ainsi que de cadres et d'élus locaux.

Le document projeté a mis en exergue les importantes potentialités d'Annaba et les opportunités d'investissement qui y sont offertes, ainsi que les projets structurants en cours dans différents domaines, en droite ligne des orientations du gouvernement visant à promouvoir le développement local et améliorer les conditions de vie des citoyens dans cette wilaya côtière.