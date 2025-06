Algérie: Transport - Air Algérie cargo prévoit une hausse notable de son activité pour 2025

ALGER — Air Algérie Cargo prévoit une hausse "notable" de son activité pour l'année en cours, a indiqué un responsable à la compagnie, soulignant la "totale" disponibilité de la société à accompagner les opérateurs économiques, et à s'adapter à leurs exigences en matière d'export et ce, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en matière de promotion des exportations.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur commercial d'Air Algérie Cargo, Noureddine Rabah Benabbes, a indiqué que la compagnie prévoit une croissance de 8 à 12% dans le fret aérien en 2025 comparativement à 2024, un taux identique aux prévisions de l'Union internationale de l'aviation (IATA) pour la région.

Cette croissance sera soutenue par une hausse de la demande de la part des exportateurs algériens ainsi que la mobilisation de moyens supplémentaires, selon le responsable, qui relève l'importance de ce type de transport adapté aux spécificités de diverses marchandises dont l'exportation exige un transport rapide et sécurisé, à l'instar des produits pharmaceutiques, et les fruits et légumes.

En 2024, la société avait transporté environ 29.000 tonnes de marchandises, en progression de 32% par rapport à 2023, selon un bilan présenté par M. Rabah Benabbes.

Les produits industriels, les pièces de rechange, les produits électroniques, agricoles et agro-alimentaires représentaient l'essentiel des marchandises exportées via les lignes exploitées par la compagnie l'année dernière.

Ces marchandises ont été destinées à divers pays sur les cinq continents, dont la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Russie, la France, la Turquie, l'Arabie saoudite, Qatar et le Canada, selon le responsable, qui affirme qu'Air Algérie Cargo oeuvre à consolider sa présence en Afrique, un marché "prometteur", et plus particulièrement au Sénégal et en Mauritanie.

Il a fait part, à ce propos, de la disponibilité de la société à satisfaire les demandes croissantes des opérateurs économiques, suivant les évolutions du marché, via la mise à disposition des conditions favorables et des moyens nécessaires à l'export, soit à travers l'acquisition ou l'affrètement d'avions, relevant la possibilité d'ouvrir de nouvelles lignes suivant la demande.

Concernant le plan d'action pour 2025, la compagnie oeuvre à renforcer ses capacités compte tenu de la hausse de la demande, avec la poursuite de l'exploitation de l'aéronef (Boeing 737-800 BCF) mis à sa disposition par la société mère (Air Algérie) et qui sera renforcé par un Boeing 737-700 d'une capacité de 16 tonnes, affrété par Air Algérie, avec la possibilité d'affréter d'autres avions selon la demande.

La compagnie compte d'autre part obtenir une autorisation d'exploitation aérienne dans le domaine du fret aérien (Certificate Air Operator-AOC) auprès de l'Agence nationale de l'aviation civile (Anac), ce qui constitue "un grand pas stratégique" pour la société.

Cela donnera à Air Algérie cargo une autonomie totale dans la gestion de ses capacités, en lui ouvrant de nouvelles perspectives d'étendre son réseau et adapter sa flotte avec les besoins du marché.

A noter que le Fonds spécial pour la promotion des exportations (Fspe) mis en place pour accompagner les exportateurs, accorde une aide de l'ordre de 50% du coût du transport aérien.

Le 6 janvier dernier, la prise en charge "anticipée" des coûts du fret a été lancée, où l'opérateur ne paie que 50% du coût du transport, au lieu de payer la totalité et attendre le remboursement, dans le cadre des nouvelles facilitations destinées à encourager les exportations hors hydrocarbures et accroître la compétitivité à l'international.