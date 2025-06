ISTANBUL — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a mis en garde, samedi à Istanbul, contre les répercussions de l'agression sioniste contre l'Iran et d'une guerre ouverte à toutes les éventualités, affirmant que la sécurité et la paix au Moyen-Orient ne sauraient se réaliser sans s'attaquer au coeur du conflit dans la région, à savoir la question palestinienne.

Dans une allocution prononcée aux travaux de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), M. Attaf a précisé que cette session intervenait dans une conjoncture régionale et internationale "exceptionnelle".

"Telle est la situation prévalant actuellement au Moyen-Orient, théâtre d'horreurs sans précédent par leur gravité, leur étendue et leurs répercussions. Aujourd'hui, une agression israélienne contre l'Iran et une guerre ouverte à toutes les éventualités risquant d'entraîner des catastrophes multiformes et multidimensionnelles aux conséquences incertaines.

Et hier seulement, des agressions israéliennes récurrentes et systématiques contre la Syrie, le Liban et le Yémen, des agressions qui se poursuivent encore aujourd'hui", a-t-il rappelé.

"Quelle est cette sécurité que l'occupant israélien accapare ? Quelle est cette sécurité qui se construit sur la violation de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité de tous les pays de la région, en toute impunité ? Quelle est cette sécurité qui repose sur un hégémonisme absolu sur les autres et la violation de toutes les règles du droit international et de tous les principes de la Charte des Nations Unies ?", s'est interrogé le ministre d'Etat.

Pour le ministre d'Etat, "la sécurité et la paix au Moyen-Orient ne sauraient se réaliser sans s'attaquer au coeur du conflit dans la région, à savoir la question palestinienne". C'est pourquoi, "il est nécessaire de mettre fin à l'occupation des territoires palestiniens et arabes et d'accélérer la création des conditions nécessaires à l'établissement d'un Etat palestinien indépendant et souverain avec El-Qods pour capitale", a soutenu M. Attaf.

Et de poursuivre en affirmant que "la paix et la sécurité au Moyen-Orient ne sauraient se réaliser sans imposer à tout un chacun le respect des règles du droit international sur un pied d'égalité", expliquant qu'"il s'agit ici de mettre fin au statut particulier dont jouit l'occupation israélienne, celui de l'impunité".

"Ce sont là des vérités indéniables et incontestables et des constantes ancrées qui ne peuvent être dissimulées derrière le rideau de fumée des conflits provoqués et des guerres artificielles", a affirmé M. Attaf, soulignant que "telles sont les conditions sine qua non pour réaliser une paix juste, durable et définitive dans tout le Moyen-Orient".