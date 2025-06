La signature, vendredi 20 juin à Kinshasa, du mémorandum révisé pour les opérations conjointes entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et l'armée ougandaise (UPDF) est favorablement reçue à Beni, dans le Nord-Kivu. La population et les élus locaux voient dans cet accord une opportunité de mettre fin aux violences des groupes armés, notamment les massacres perpétrés par les rebelles des ADF (Allied Democratic Forces), et d'amorcer un retour à la stabilité dans cette région meurtrie.

Au lendemain de la signature de cet accord, les élus nationaux et provinciaux de Beni, ainsi que des représentants des différentes couches de la population, se sont réunis samedi 21 juin pour évaluer cette mesure. Lors de cette rencontre, ils ont unanimement félicité le gouvernement pour ce nouvel engagement, qu'ils considèrent comme une étape importante vers la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC.

Le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Banza Mwilambwe Jules, et le général d'armée Muhozi Kainurengaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, ont réaffirmé vendredi leur engagement à renforcer la coopération militaire entre leurs deux pays.

Le nouveau mémorandum d'entente prévoit un renforcement des opérations militaires contre les ADF, avec une extension des zones d'intervention. Désormais, les opérations s'étendront au territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, ainsi qu'aux territoires de Djugu, Irumu, Mahagi et Aru. Ces zones sont également affectées par la présence d'autres groupes armés responsables de l'insécurité dans la région.

Plaidoyer pour des opérations plus ciblées et robustes

Malgré cet accueil favorable, les élus et la population de Beni ont formulé des recommandations pour maximiser l'efficacité des opérations conjointes FARDC-UPDF. Ils appellent à des actions militaires plus robustes et mieux planifiées, avec un accent particulier sur les zones les plus touchées par les violences des ADF. Parmi les priorités identifiées figurent les secteurs de Beni-Mbau et de Ruwenzori, deux entités à vocation agricole.

Les élus ont également plaidé pour l'installation de plusieurs bases militaires des UPDF dans ces zones. Selon eux, cette présence renforcée des forces ougandaises, en collaboration avec les FARDC, pourrait non seulement consolider la paix, mais aussi favoriser une meilleure collaboration entre les civils et les militaires.