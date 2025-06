Ile Maurice: Ranjiv Woochit - «Ne gaspillons pas cette occasion de reconstruire véritablement le pont vers l'avenir»

Pour le ministre des Administrations régionales Ranjiv Woochit, le Budget 2025-2026 est un engagement audacieux en faveur de la transformation, de la responsabilité et du progrès. Il ose imaginer un avenir meilleur et pose les fondations politiques et financières nécessaires à sa réalisation. «Ce n'est pas seulement un Budget, c'est un plan pour la renaissance. Avançons avec un optimisme prudent, une détermination audacieuse et une volonté collective. Ne gaspillons pas cette occasion de reconstruire véritablement le pont vers l'avenir.»

Apres avoir vivement critiqué l'ancien ministre des Finances pour avoir délibérément manipulé les chiffres afin de donner une «illusion de progrès économique et bercer la population dans un faux sentiment de sécurité économique», le ministre Woochit a déclaré que ce nouveau Budget vise à rendre l'économie plus équitable pour tous les Mauriciens en répartissant équitablement la prospérité.

Il comprend des réformes fiscales destinées à aider un grand nombre de personnes, comme ceux touchant Rs 500 000 par an qui seront exonérés d'impôt. Cette modification permettra à environ 44 000 personnes de ne plus payer d'impôts et soulagera 75 000 personnes supplémentaires à revenus moyens.

En ce qui concerne les autorités locales, le ministre de tutelle a affirmé que leurs performances sont mitigées, certains offrant des services de qualité tandis que d'autres sont confrontés à de graves problèmes, tels qu'une mauvaise gestion financière. Ranjiv Woochit propose ainsi des réformes qui donnent aux administrations locales plus de pouvoir pour répondre aux besoins des citoyens. «Le gouvernement est déterminé à mettre en oeuvre une loi moderne sur les collectivités locales», a encore insisté le ministre.

Le ministre Woochit a aussi parlé de la nécessité de digitaliser tout le système administratif des collectivités locales, a énuméré des projets qui seront implantés prochainement comme le E-Local Government System dans lequel le cycle de vie de chaque projet et sa mise en oeuvre seront suivis de près. Un Centralised Mechanical Workshop sera mis en place afin d'assurer l'efficacité des réparations et de l'entretien des véhicules