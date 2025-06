Ile Maurice: Florilège d'incohérences

Selon la théorie de l'opposition et de ses défenseurs, le rapport gouvernemental The State of the Economy, peu importe l'auteur, ne reflète pas la réalité du pays. L'ex-ministre des Finances, en réponse à l'accusation selon laquelle il a manipulé des chiffres à sa convenance, retourne l'argument et accuse ce rapport d'être le «mensonge du siècle». Une des deux 'thèses' est forcément... fallacieuse ! L'argument du leader de l'opposition Lesjongard est que ce rapport brosse un tableau plus noir que ce qu'il est, pour justifier le changement d'approche du nouveau régime ! Ah bon ?

Il est pour le moins incohérent de dire que le State of the Economy est un 'torchon' de faussetés, mais de n'y opposer, comme le fait l'exministre des finances Padayachy, dimanche dernier dans l'express, que le seul ajustement technique des revenus des GBCs (par Rs 40 milliards, ce qui améliore la balance des paiements déficitaire, aux dépens du PIB. On ne peut, en effet, gagner sur les deux tableaux...), alors que c'est la surestimation de la croissance du secteur de la construction qui est principalement responsable de l'ajustement de la progression du PIB vers le bas !

En effet, la croissance de la construction fut estimée, avant les élections, à 37,4 % en 2023 et 38,8 % en 2024 et fut ramenée à 21,3 % et 25 % respectivement, des corrections de 43 % et de 36 % des chiffres Lepep. Padayachy n'en parle pas. Ni du reste d'un rapport de 45 pages plutôt consternant!

Il est aussi, pour le moins, incohérent d'accuser le State of the Economy d'être trompeur au motif que cela permettait au gouvernement de punir le peuple ! Aucun gouvernement ne prend en effet des décisions POUR être critiqué. Ils veulent évidemment TOUS être populaires.

On voudrait nous faire croire que ce rapport a caché la situation florissante affirmée par Padayachy, pour pouvoir, contre toute logique alors, prôner la réforme et l'austérité qui n'étaient pas nécessaires ? Il faudrait admettre que ceux qui proposaient le changement ont faussé les chiffres afin de se rendre impopulaires ? Des politiciens masochistes, vous en connaissez ? Vraiment ? A qui va-ton faire croire cela ? Pas à moi !

Sur la base des faits connus, le gouvernement a plus que raison de réformer le système de pension. Ne pas le faire mènerait inévitablement à la catastrophe économique, Moody's ou pas! Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre dans cette question? La pension universelle à 60 ans a été décrétée à Maurice en 1976 quand l'espérance de vie était de 64 ans (*). Avec une meilleure santé publique, sise à l'intérieur d'un Etat providence qui ne cesse d'être généreux, cette espérance de vie est passée à 74 ans.

Un système de retraite non contributif (**) qui payait, en moyenne, pour 4 ans de pension en 1976, en paie désormais pour 14, soit 3,5 fois plus... alors que la NPF, elle-même insuffisamment pourvue, était mise aux arrêts et que l'argent de la CSG, insuffisamment financée, même pour ce qu'elle était supposée faire au départ, a déjà été totalement distribué par le gouvernement précédent et que le 'fonds CSG' nominal est donc... vide !

A un bout de la pyramide démographique, les naissances baissent dramatiquement: nous sommes, pour l'heure, le 12e pays le moins fertile au monde (***) ! A l'autre bout, la population vieillit de plus en plus. Si l'on reste avec 60 ans, le Budget devra payer bien plus et chaque année qui passera sans réforme impliquera que ceux qui travailleront dans le futur auront à payer de plus en plus («as we go» !) pour financer la pension universelle ! Les syndicats ne défendent-ils que les intérêts immédiats, sans penser aux travailleurs qui auront à contribuer à l'avenir ?

La population ne comprendrait-elle pas qu'insister pour les droits acquis coûtera plus cher à ses enfants et petits-enfants surtout si on vit de plus en plus longtemps, ce qui paraît probable ? Ceux qui disent que le passage à 65 ans est plus brutal qu'ailleurs, ne peuvent-ils pas comprendre que c'est le cas PARCE QUE cette décision, inévitable depuis longtemps déjà, a été sans cesse renvoyée à plus tard ? Donc à d'autres...?

Les autres pays de la planète ont déjà compris ce que certains ici refusent de comprendre. Alors que Lesjongard insiste pour ne parler que de Singapour et de l'Australie comme pays du Sud (Pourquoi ce choix ? Les mathématiques actuarielles sont-elles différentes au Nord?), le fait est que des 95 pays listés par Wikipédia sur le sujet, presque 60 en sont déjà à un âge de retraite de 65 ans+ (****), 23 autres pays requérant déjà plus que 60 ans.

Ceux qui sont contre la retraite à 65 ans sont donc dans l'incohérence totale face aux réalités mondiales déjà confrontées par la plupart des pays. Du ciblage est nécessaire, mais il ne faudrait surtout pas que les exceptions minent la réforme matériellement... Sinon, ce sera le 'double whammy' classique !

Par contre, le gouvernement actuel nage dans l'incohérence avec la mesure qui va désormais inclure les PME et self employed faisant entre Rs 3 m et Rs 6 m de chiffre d'affaires (CA) dans les filets (et la bureaucratie !) de la TVA ! Comment, en effet, expliquer que d'un côté, on simplifie l'income tax pour exempter jusque 81 % des salariés et de l'autre, l'on complique la vie des petits entrepreneurs ?

Même, généreusement, à 10 % du chiffre d'affaires comme profit net annuel pour l'entrepreneur, on parle de difficultés administratives indues et, éventuellement, de taxes corporatives vs le contribuable !? Cela est d'autant plus incohérent que la roupie ayant perdu 46 % de sa valeur en dix ans, le CA minimum pour la TVA aurait dû aller dans... l'autre sens!

Cependant, la plus grosse incohérence de ce Budget reste, à mon sens, la coupure incompréhensible entre les sacrifices demandés à la population et ce que se sont réservés les parlementaires/ministres /fonctionnaires qui ont engendré ce Budget ! Le train de vie de l'Etat ne change pas ou si peu ! Les voitures 'duty free' restent et s'achèteront toujours, alors que les mortels paieront plus cher.

Les salaires et allocations ainsi que les conseillers pléthoriques demeurent. De même que les pensions, quand bien même contributives, si magnanimes, après seulement deux mandats. Les voyages et les per diems restent possibles. Les corps paraétatiques demeurent, imperturbables, à part quelques 'mergers' qui n'économiseront rien. Rien ne change dans les dépenses de l'Etat. Aucun exemple venu d'en haut ! C'est un manquement coupable qui augure mal...

Même s'il n'est jamais trop tard pour mieux faire !

Dans le monde de plus en plus absurde des incohérences, comment ne pas évoquer Trump sur sa politique migratoire ? Le taux de chômage américain est de 4,2 % (7,2 millions), un taux statistiquement reconnu comme près du 'plein emploi'. Elu président, Trump rend l'immigration vers l'Amérique de plus en plus difficile et veut déporter les criminels d'abord, puis tous les immigrants illégaux, qui sont estimés à environ 14 millions!

Pour une économie qui a besoin de main-d'oeuvre pour les emplois que les Américains ne souhaitent plus faire, ces chiffres ne collent absolument pas! La semaine dernière, Trump était cependant rattrapé par la réalité et demandait de freiner les raids sur les fermes, les hôtels et les restaurants. Il a cependant oublié les chantiers de construction, où l'on estime l'immigrant illégal à 20 % du total, mais ça viendra...

Lundi, il ordonnait de se concentrer sur les grosses villes américaines, parce qu'elles sont, selon ses propres mots, au coeur du pouvoir des démocrates. Trump incarne un mouvement MAGA qui approuve l'immigrant 'invisible' qui change les draps, enlève les assiettes, récolte les fraises, mais qui ne souhaite pas diluer ses privilèges plutôt racistes, en vivant à ses côtés...

Au théâtre de l'absurde, quoi penser de Trump qui invite Poutine, l'envahisseur de l'Ukraine, à devenir un agent... de PAIX entre Israël et l'Iran ? Quoi dire d'un pays, le nôtre, qui aspire à attirer plus de touristes, mais qui tolère 300 000 chiens errants qui vont encore faire des petits en mangeant dans les poubelles à ciel ouvert, que l'on tolère 'partou partou' dans le pays ?

Que doit-on conclure quand Khushal Lobine parle, dans le contexte de la pension à 65 ans, du voeu du peuple qui doit être souverain ? Qu'il faut toujours lui donner tout ce qu'il désire ? Que devons-nous faire de nos incohérences face aux défis climatiques, aussi imparables qu'effrayants ? «Drill, baby, drill» ?

Quoi espérer d'un président qui proclame que l'invasion de l'Ukraine n'aurait pas eu lieu s'il avait été au pouvoir, qui pensait pouvoir régler cette guerre en 24 heures mais qui cinq mois plus tard patauge toujours, et qui, toujours apôtre de la paix, voit, sans broncher, Israël au Liban et à Téhéran et les marines à Los Angeles, pour ne pas évoquer pire... ?

Où est la cohérence d'une humanité qui tolère autant d'inégalités de chance et d'inégalités de moyens, même si celles-ci mèneront inévitablement à la rupture? Les menaces de l'AI, du crypto et des réseaux sociaux ne nous promettent-elles pas encore des rasades entières d'illogisme et d'absurdité ?

Si nos sociétés choisissent délibérément de vivre dans de l'incohérence patente, comment ferons-nous pour sortir de l'auberge actuelle et en finir avec nos fumistes de tout poil...?