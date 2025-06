En participant une nouvelle fois à la célébration mondiale de la Journée mondiale du don de sang le 14 juin, Meridianbet a une fois de plus démontré comment elle transforme ses valeurs d'entreprise en actions concrètes. Dans plusieurs pays et sur plusieurs marchés, Meridianbet et la Fondation Meridianbet organisent et participent à des campagnes de don de sang volontaire, réaffirmant ainsi leur engagement de longue date en faveur de la santé publique et de la solidarité communautaire.

Meridianbet se joint à l'effort mondial pour lutter contre la pénurie de sang, transformant l'action de ses employés en un impact salvateur

En 2025, le don de sang reste une question très importante et non résolue. À l'échelle mondiale, environ 118,5 millions d'unités de sang sont données chaque année, mais la demande reste supérieure à l'offre, en particulier dans les pays à faible et moyen revenu, où 60 % des dons sont effectués alors que ces régions représentent 84 % de la population mondiale.

Consciente de cette situation, Meridianbet a élargi son soutien à long terme aux soins de santé en organisant une initiative multinationale visant à collecter du sang à un moment où les réserves nationales sont critiques sur plusieurs marchés.

D'une action locale à un mouvement mondial

Ce qui a commencé comme une initiative nationale en Serbie s'est transformé en une campagne multi-marchés, à laquelle ont répondu des employés de toute l'Europe, d'Afrique et d'Amérique latine. Ces efforts ne sont pas des événements ponctuels, mais s'inscrivent dans le cadre plus large de l'écosystème ESG et RSE de Meridianbet, qui comprend plus de 293 actions à impact social réalisées rien qu'en 2024.

Un employé de Meridianbet se distingue comme le symbole de la culture profondément enracinée du don au sein de l'entreprise. Avec plus de 40 dons de sang à son actif, il a inspiré ses collègues à faire de même. « Quand on réalise qu'une unité de sang peut sauver jusqu'à trois vies, cela devient évident : nous ne faisons pas que donner notre sang, nous donnons une seconde chance à quelqu'un ».

La Fondation Meridianbet souligne que la solidarité et le soutien communautaire ne doivent pas être saisonniers ou symboliques. « Nous n'attendons pas un rapport pour agir, nous vivons nos valeurs au quotidien. Le don de sang est la forme la plus pure du don, et nous sommes fiers que nos équipes sur tous les marchés s'engagent, encore et encore », a déclaré Jelena Jocić, porte-parole de la Fondation Meridianbet en Serbie.

Solidarité en action : soutenir les systèmes de santé

Les activités de don du sang de Meridianbet sont menées en partenariat avec les instituts nationaux de transfusion sanguine et les autorités médicales locales, dans le respect de tous les protocoles médicaux et de sécurité. À Malte, par exemple, les employés ont retroussé leurs manches pour soutenir le système de réserve de sang de l'île, petit mais essentiel, donnant ainsi l'exemple d'une citoyenneté proactive.

Le don du sang dans le cadre de l'engagement plus large de Meridianbet en faveur des soins de santé

L'initiative mondiale de collecte de sang s'appuie sur d'autres actions axées sur les soins de santé, telles que :

Campagnes de dons pour les maternités dans le cadre de l'initiative « Scan. Help. »

Soutien direct aux centres de santé dans les zones mal desservies d'Amérique latine et d'Afrique

Sensibilisation à la prévention du cancer du sein, menée simultanément dans 12 pays

Ces programmes s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie ESG plus large alignée sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, en particulier l'ODD 3 - Bonne santé et bien-être.

Meridianbet est également membre de l'initiative du Pacte mondial des Nations unies.

Donner aux employés les moyens d'être des catalyseurs du bien

Les efforts de Meridianbet en matière de RSE s'appuient sur l'engagement de ses employés, qui ont consacré un nombre record de 5 027 heures à des activités communautaires en 2024. Les campagnes de don du sang sont également l'occasion de renforcer la cohésion interne et de mettre en avant les valeurs communes. L'approche inclusive de l'entreprise en matière d'engagement communautaire a donné lieu à 293 initiatives RSE et a bénéficié à plus de 18 000 personnes directement ou indirectement l'année dernière.

À propos de Meridianbet

Fondé en 2001, Meridianbet est un groupe leader dans le domaine des paris sportifs et des jeux d'argent, agréé dans plusieurs juridictions en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Membre du Golden Matrix Group (NASDAQ : GMGI), la société exploite une plateforme technologique évolutive et propriétaire avec une forte présence omnicanale.

Meridianbet participe activement au Pacte mondial des Nations unies et aligne ses activités RSE sur les principaux objectifs de développement durable, en ayant un impact social mesurable grâce à des initiatives dans les domaines de la santé, de l'éducation, du jeu responsable et de l'environnement.