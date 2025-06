Tunisie: À Istanbul, Nafti condamne l'agression contre l'Iran et appelle à une mobilisation islamique unie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a réitéré la ferme condamnation de la Tunisie à l'égard de l'agression menée contre la République islamique d'Iran, qualifiant cette attaque de « violation manifeste du droit international ». Il a souligné que la Tunisie se solidarise pleinement avec l'Iran dans la défense de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses ressources nationales, tout en réaffirmant son soutien aux peuples et pays de la région.

S'exprimant samedi à l'ouverture des travaux du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), à Istanbul, Nafti a appelé à un « cessez-le-feu immédiat et global » afin d'éviter une escalade militaire qui pourrait déboucher sur une « guerre ouverte » aux conséquences imprévisibles pour la paix et la sécurité internationales.

Dans un communiqué relayé par le ministère, le chef de la diplomatie tunisienne a pointé la responsabilité de la communauté internationale dans la détérioration de la situation, appelant à faire respecter le droit international face aux violations répétées.

Il a mis en garde contre la gravité de l'agression, qu'il a qualifiée d'atteinte aux principes éthiques et humains, dénonçant les politiques de l'entité sioniste qui menacent l'unité du Liban, de la Syrie et la cause palestinienne.

Nafti a estimé que ces actions reflètent des intentions claires d'élargir la sphère de l'agression et d'imposer une politique du fait accompli par la force. Il a exhorté les pays et peuples musulmans à resserrer les rangs pour faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité et la stabilité de la région.

Réaffirmant l'attachement de la Tunisie à ses positions diplomatiques constantes en faveur des causes justes, il a appelé à une unité musulmane pour contrer les complots qui visent les peuples de la région.