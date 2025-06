Tunisie: Coupe du monde des clubs - L'EST s'impose face à Los Angeles FC - La copie parfaite !

A un niveau aussi élevé de la compétition que celui de la Coupe du monde des clubs, le score final ne reflète parfois pas l'intensité des efforts, même si le résultat prime sur tout le reste. Les « Sang et Or » ont fait le match qu'il fallait. Du réalisme dans le jeu, mais aussi un surpassement dans l'effort qui leur ont permis de tenir jusqu'à l'ultime minute du temps additionnel avec un arrêt imparable de Béchir Ben Saïd. Sans compter l'apport de Youssef Belaïli, Yan Sasse, Mohamed Amine Ben Hmida et tous les autres.

Quand un entraîneur fait d'entrée les choix qu'il faut et que ses joueurs s'appliquent sur le terrain, ils livrent la bonne, voire la copie parfaite. C'est ce qui s'est passé avant-hier soir sur la pelouse du stade Geodis Park. L'Espérance a fait le match qu'il fallait face à une très bonne équipe de Los Angeles conduite par les champions du monde, Olivier Giroud et Hugo Lloris.

Sans hésitation et en toute logique, Maher Kanzari a titularisé les deux joueurs qui ont apporté la plus-value escomptée sur le double volet défensif et offensif grâce à leurs montées régulières, à savoir Elias Mokwana et Abdramane Konaté, qu'il a incorporés à la mi-temps du match de Flamengo respectivement à la place de Yan Sasse et Chiheb Jebali.

Sur les plans mental et moral, les joueurs étaient suffisamment boostés pour aborder le deuxième match contre l'équipe de Los Angeles, confiants, contrairement à la première rencontre face à Flamengo qu'ils ont entamée la boule au ventre, ce qui leur a fait perdre une mi-temps entière, concédant la défaite au final.

Une bonne maîtrise du jeu et de l'adversaire...

Avant-hier soir, Mohamed Amine Ben Hmida et ses camarades ont fait le match qu'il fallait. Plus tranchants et premiers sur le ballon, ils ont eu une bonne maîtrise du jeu sur l'ensemble du match. Et même si les joueurs de Los Angeles se sont montrés particulièrement dangereux par moments, se voyant refuser au passage deux buts en première mi-temps pour cause de hors-jeu, les « Sang et Or » ont fini par prendre la main en deuxième mi-temps.

Outre la générosité dans l'effort, la prestation de Yassine Meriah et ses camarades s'est caractérisée par la volonté d'en découdre. Youssef Belaïli, auteur du but de la victoire, a été le joueur « sang et or » le plus dangereux. Auteur de passes décisives pour Rodrigues entre autres, il n'a pas hésité à aller au terme d'autres actions offensives, à l'image du but qu'il a marqué après avoir récupéré le ballon suite à une première tentative ratée de Ben Hmida. L'international algérien a été aussi à deux doigts de doubler la mise à la 79', soit neuf minutes à peine après avoir ouvert le score.

Sur cette action, Guenichi a récupéré la balle et a tenté à son tour une jolie frappe qui a heurté la transversale. A l'image de cette action, et celle du but aussi, si un joueur rate une première tentative et que le ballon n'est pas encore sorti, il y a souvent un coéquipier pas loin qui le récupère et qui en fait bon usage.

Et à vrai dire, quand on sait que Mokwana, Sasse, Ben Hmida, Guenichi et Rodrigues ont contribué dans l'action offensive, soit en créant le danger, soit en pesant lourdement sur la défense américaine, on sait à quel point le visage présenté par l'Espérance contre Los Angeles FC était si différent et qui témoigne de la force de caractère qui a caractérisé le jeu de l'équipe. Une force qui s'est manifestée aussi par le pénalty arrêté par Béchir Ben Saïd dans le temps additionnel.

Par ailleurs, les hommes de Maher Kanzari aborderont le prochain match contre Chelsea confiants et en mode conquérants : « Ces trois points sont importants dans une version très compétitive de la Coupe du monde des clubs. Nous affronterons Chelsea avec pour but de nous qualifier aux huitièmes de finale. Chaque match a sa vérité. Chaque adversaire a ses points forts et ses faiblesses. Mes camarades et moi-même sommes déterminés à nous qualifier pour les huitièmes de finale », a déclaré Mohamed Amine Ben Hmida.