Tunisie: Bac 2025 - Des jumeaux tunisiens brillent dans deux filières différentes

L'émotion est vive après la brillante réussite de Mohamed Malek Chaâlali et Mohamed Larbi Chaâlali, jumeaux qui se sont illustrés lors de la session principale du baccalauréat 2025.

Mohamed Malek, élève en section Lettres, a obtenu la meilleure moyenne nationale de sa filière avec 16,64/20. Son frère Mohamed Larbi, inscrit en section Mathématiques, a, quant à lui, décroché une excellente moyenne de 17,77/20 dans le même établissement.

Nés dans une famille engagée - leur père est transitaire en douane et leur mère éducatrice spécialisée - les deux frères ont toujours affiché une régularité scolaire exemplaire. Leur réussite a été saluée par la communauté éducative et a profondément ému leurs parents, notamment leur mère, destinataire du SMS annonçant la bonne nouvelle.

Mohamed Malek a confié à l'agence Tap que son parcours est le fruit d'un engagement constant, nourri de passion pour les lettres et les langues, malgré des aptitudes évidentes en sciences. Son choix pour la section Lettres, bien que contesté au départ, a été motivé par un amour profond de la langue arabe, du français et de l'anglais.

Selon Najlaa Hechri, sa professeure d'arabe, il est un élève hors norme, doté d'un style d'écriture singulier, d'une grande sensibilité littéraire, et d'une maturité rare. Lecteur d'auteurs tels que Hassenine Ben Ammou et Abderrahman Mounif, Malek publie également ses écrits sur les réseaux sociaux et envisage de poursuivre des études en langue arabe.

Les deux frères ont exprimé une profonde gratitude envers leur lycée et leurs enseignants, mais aussi et surtout envers leur mère, présente à chaque étape de leur parcours. Le directeur du lycée, Mohsen Riahi, a salué leur discipline, excellence académique et comportement exemplaire, rappelant que leur réussite est aussi celle d'un établissement tourné vers l'excellence.