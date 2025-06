Ile Maurice: Refonte en profondeur pour assainir et redynamiser le secteur hippique

Comme annoncé dans l'annexe du Budget 2025/2026, le gouvernement souhaite renforcer le cadre légal autour du secteur du jeu et des courses hippiques, à travers une réforme de la Gambling Regulatory Authority Act. Dans ce contexte, le Conseil des ministres a avalisé hier l'introduction du Gambling Regulatory Authority (GRA) Amendment Bill à l'Assemblée nationale.

L'objectif principal de ce projet de loi est de réorganiser en profondeur le secteur hippique à Maurice à travers une restructuration de la GRA et un renforcement du cadre légal régissant sa régulation. À travers cette réforme, le gouvernement veut clairement définir les attributions de la GRA en matière de régulation ainsi que le contrôle des activités hippiques, y compris celles de l'organisateur de courses.

Une des principales mesures annoncées concerne la restructuration structurelle de la GRA avec l'institution de sept divisions, qui seront placées sous la responsabilité de la Chief Executive, Chhayan Divya Ringadoo. La Horse Racing Integrity Division est une des entités qui seront créées et elle aura pour mission de préserver l'intégrité des courses hippiques et de veiller à ce qu'elles soient équitables et exemptes de corruption et de pratiques frauduleuses.

Selon les bruits de couloirs, le Britannique Paul Beeby est bien parti pour être nommé à la tête de cette instance. Il avait déjà exercé comme Head of Integrity and Compliance au sein de la GRA dans un passé pas trop lointain.

Dans un autre ordre d'idées, la réforme prônée par l'Etat coïncide avec le retour du Mauritius Turf Club (MTC) comme l'unique organisateur hippique. Elle traduit quelque part sa volonté d'insuffler un nouveau dynamisme dans un secteur rongé par des scandales et autres conflits d'intérêts ces dernières années.

Dans ce contexte, il est important de faire ressortir que le projet de loi comporte plusieurs ajustements législatifs qui permettront au MTC de retrouver certaines de ses prérogatives d'antan. Ainsi, selon les nouveaux amendements, l'ébauche des «Rules of Racing» ou le «handicapping» tomberont désormais sous l'égide du Horse Racing Organiser (HRO). Ils seront éventuellement sujets à l'approbation du régulateur.

On notera par ailleurs la volonté du gouvernement de donner un coup de pouce financièrement au MTC en lui conférant le droit exclusif d'opérer un Tote. En effet, dorénavant, seul un détenteur d'une licence de HRO aura le droit d'opérer un Tote sur le territoire.

Selon les dispositions du nouveau projet de loi, les compagnies de Tote (Supertote, Totelepep et People's Tote) qui opèrent actuellement pourront continuer à le faire jusqu'à l'expiration de leur licence. Par la suite, ils seront appelés à trouver un terrain d'entente avec l'organisateur hippique (le MTC), détenteur exclusif de la licence de Tote, pour opérer strictement comme agents.

Sur un tout autre chapitre, il est à noter la Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex (COIREC) changera d'appellation et sera désormais, connue comme 'The Corporation' sous la nouvelle réglementation.

En guise de conclusion, les professionnels de courses, ont été quelque peu refroidis par les amendements proposés au texte de loi dans la mesure où les entraîneurs et les stable managers devront désormais fournir une garantie bancaire de Rs 3 millions (chacun) pour obtenir leurs licences. À n'en pas douter, cette nouvelle législation est une véritable douche froide pour les responsables des petites écuries, qui éprouvent déjà beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts dans le contexte actuel.