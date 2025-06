Ile Maurice: Adieu les prix doux ?

Depuis le 6 juin 2025, le taux d'accise appliqué à la teneur en sucre des produits sucrés a été doublé, passant de 6 sous à 12 sous par gramme de sucre. Cette mesure vise à décourager la consommation excessive de sucre et à encourager de meilleures habitudes alimentaires dans le cadre d'une politique de santé publique axée sur la prévention. Dans cette même logique, à partir du 1er octobre 2025, le droit d'accise sur les produits sucrés sera étendu aux chocolats et aux crèmes glacées, deux catégories jusqu'ici non concernées.

Pour rappel, dans le Budget 2020-2021, le précédent gouvernement avait déjà doublé la taxe existante, la faisant passer de 3 sous à 6 sous par gramme de sucre. Cette décision avait été motivée par la situation sanitaire préoccupante du pays, Maurice figurant parmi les pays ayant l'un des taux de prévalence du diabète les plus élevés au monde.

Les produits actuellement soumis à cette taxe incluent les boissons gazeuses, les boissons énergisantes, les jus conditionnés en briques ou en canettes, le lait caillé, les yaourts sucrés, les laits aromatisés, les sirops ainsi que certaines préparations comme la «mousse noire».

Certains articles contenant du sucre, tels que les biscuits, n'ont pas encore augmenté. Les prix de vente recommandés par les fournisseurs sont appliqués dans les points de vente, avec une certaine flexibilité. Toutefois les écarts de prix doivent rester raisonnables et ne pas donner lieu à des abus. D'autres produits devraient voir leurs prix augmenter dans les jours à venir.

Voici quelques prix de vente recommandés à la suite des augmentations : CAN Lait aromatisé Perette 250ml : Rs 32,40 ; CAN Lait aromatisé Candy Up 1L : Rs 103,30 ; Jus J Nectar 1 L : Rs 91,60 ; Yoplait Ile au Caramel 100 g : Rs 27,40 ; Yoplait Yopi 100 g : Rs 27,40 ; Yoplait Dahi 200 ml : Rs 30,65 ; Yoplait Yop 250 g : Rs 36,85 ; Sunny 100% fruit juice 1 litre Passion : Rs 125,50.

Voici le prix de vente recommandé pour des boissons gazeuses : Coke/Fanta/ Sprite 2 L : Rs 103 ; Coke/ Fanta/Sprite 1,5 L : Rs 87 ; Coke/Fanta/Sprite 1 L : Rs 60 ; Fuze Tea 1,5 L : Rs 89 ; Pepsi/ Pepsi Twist/7UP/Mirinda 2 L : Rs 103 ; Pepsi/ Pepsi Twist/7UP/ Mirinda 1,5 L : Rs 85 ; Pepsi/ /Mirinda Vanilla/Raspberry 1 L : Rs 59 ; Lipton Ice Tea 1 500 ml : Rs 84.

Cette augmentation des prix suite au renforcement de la taxe sur le sucre, n'a pas manqué de susciter des réactions chez les consommateurs, dont les avis sont partagés. Certains saluent une démarche en faveur de la santé publique. «C'est peut-être un mal pour un bien», estime Ashley, père de famille et employé dans un centre d'appel à Ébène, rencontré à la sortie d'un supermarché. «Mes enfants consomment trop de sucreries. Peut-être que cela les fera réfléchir.»

D'autres dénoncent une mesure jugée injuste dans un contexte économique déjà tendu. «Tout augmente, et maintenant même un petit plaisir comme un cornet de glace devient un luxe», déplore Ravi, employé dans le secteur de la construction.

Un autre Mauricien interrogé reconnaît l'objectif de santé publique visé, alors que les maladies comme le diabète et l'hypertension sont en hausse. Mais il appelle à davantage de clarté : «Il devient urgent d'obtenir des précisions sur les produits concernés, les seuils exacts d'application de la taxe, et la possibilité d'un soutien transitoire pour les petits producteurs.»

Commerce

Cette mesure censée promouvoir de meilleures habitudes alimentaires suscite des inquiétudes chez les artisans du secteur sucré. «Nous devons revoir nos prix, même si on essaie de limiter les augmentations pour nos clients fidèles», explique Aurèlie, pâtissière à domicile à Vacoas, spécialisée dans les gâteaux personnali- sés.

Elle indique que l'impact est immédiat sur les boissons sucrées qu'elle propose parfois en accompagnement. «On ne peut pas absorber tous les coûts. La taxe s'ajoute à d'autres hausses, notamment sur les matières premières. Le sucre reste un ingrédient de base.» Elle précise que ses mocktails, autrefois vendus à partir de Rs 60 selon les saveurs, ont désormais augmenté de Rs 2.

Du côté des pâtisseries artisanales, les préoccupations sont similaires. Hennah Toocaram, gérante d'un atelier à Trèfles, redoute l'élargissement de la taxe prévu pour octobre. «La majorité de nos produits contiennent du chocolat. Si on applique 12 sous par gramme de sucre, nos marges seront réduites à peau de chagrin.» Elle souligne que les artisans ne disposent pas des mêmes leviers que les grandes surfaces pour négocier les prix des ingrédients.

«Une chose est sûre : cette taxe va transformer les habitudes, que ce soit dans nos cuisines ou dans nos vitrines», conclut Hennah, qui envisage déjà de proposer des recettes avec une teneur réduite en sucre.