Tunisie: AG élective du CA - Dr Mohsen Trabelsi haut la main

Le patron du pôle médical clubiste élu pour un mandat de trois ans à la tête du CA.

Le Club Africain a tenu hier son assemblée générale élective dans un hôtel de la capitale et, comme attendu, ladite convention a consacré Dr Mohsen Trabelsi président du CA. Chef de file de la seule liste déposée dans les délais impartis et validée par la commission supervisant l'AGE, Mohsen Trabelsi, désormais ex-président de la commission médicale du Club Africain, était donc en roue libre bien avant le déroulement des assises de l'assemblée.

Finalement, ce n'était pas une assemblée houleuse, c'était bien organisé avec la présence remarquable des forces de l'ordre qui ont filtré les présents et assuré la sécurité nécessaire. Mais en même temps, certains adhérents ont demandé de revoir les statuts et d'alléger les conditions d'accéder au bureau directeur.

Cousus de fil blanc et priorisés par le comité des sages, lesdits statuts ne peuvent que révéler les véritables intentions de leurs instigateurs avec des effets facilement discernables. En clair, cela permettait au comité des sages de garder une grande influence sur le CA, pour ne pas dire une emprise et une mainmise globale.

Bref, en l'état, l'idée sous-jacente était de « desserrer davantage l'étreinte » et d'en finir avec ces statuts restrictifs en rapport avec la validation des candidatures aux élections. Et cela ne pouvait intervenir que par le truchement d'une assemblée extraordinair. Il n y a pas eu aussi de rapports moral et financier pour évaluer le mandat de Heykel Dekhil et son équipe, on s'est contenté d'observer le quorum puis de tenir les élections.

Un plébiscite général

La liste menée par le néo-président Dr Mohsen Trabelsi a donc été élu et elle se compose de Mehdi Milad, vice-président, Hajer Baccar, secrétaire générale et membre chargée de la supervision des catégories féminines, et Hichem Manai, trésorier, aux côtés de Sami El Kadhi, Elyès Néji et Férid Khemakhem en qualité de membres.

Enfin, concernant le déroulé de l'assemblée, après enregistrement de la présence des membres et une fois le quorum atteint, le vote a consacré Dr Mohsen Trabelsi président du Club Africain, un honneur, comme l'a soutenu le néo-patron du bureau directeur, fondateur des Socios et timonier du pôle médical clubiste.

Concrètement, à l'issue du scrutin, Dr Mohsen Trabelsi a été élu avec une large majorité, recueillant 370 voix sur un total de 401 votants, soit 92,28% des suffrages. Après avoir remporté les suffrages à l'unanimité, quasiment, l'unique liste candidate, élue à la tête du comité directeur du Club Africain pour un mandat de trois ans, va devoir à présent plancher sur les dossiers urgents comme honorer les engagements financiers du club grâce en grande partie au concours du mécène américain Fergie Chambers, peser de tout son poids sur le mercato estival et reconduire les baux de certains joueurs en fin de contrat.

Bonne chance au nouvel exécutif du Club Africain.